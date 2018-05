Le nouveau Conseil d’État est attendu au tournant

Le PLR règle ses comptes avec Bertrand Buchs

Si les présidents des partis gouvernementaux ne désirent plus, pour l’heure, revenir sur l’affaire du voyage de Pierre Maudet et se contentent de prendre acte, ce dossier a tout de même fait quelques dommages collatéraux au sein de l’Entente. En cause: des commentaires aux médias de Bertrand Buchs, le président du Parti démocrate-chrétien (PDC).



Alexandre de Senarclens déplore en effet vivement les déclarations de son homologue PDC. Et le président du PLR n’est pas le seul au sein de son parti. La faute de Bertrand Buchs? Avoir estimé que Pierre Maudet aurait dû, étant donné les circonstances, renoncer à la présidence.

«Oui, et j’ai eu l’occasion de le lui dire clairement, admet le président du PLR. Les réactions de M. Buchs manquaient de retenue et étaient très légères. Mais cela n’affectera en rien nos relations avec le PDC dans son ensemble pour la suite de la législature.»



Une évaluation de la bisbille confirmée par le principal intéressé, Bertrand Buchs. «L’Entente est solide, assure-t-il. Le différend ne concerne que moi et la direction du PLR. J’ai tenté de leur expliquer que cela n’avait rien à voir avec le fait qu’il s’agissait d’un élu PLR. C’est une question de principe. Si cela avait touché un élu de mon parti, j’aurais tenu la même position.»



Il n’empêche, cette querelle ne risque-t-elle pas d’envenimer le début de législature? «Non, cela n’a aucune importance, répond l’élu PDC. Je ne suis pas assez important. Et de toute façon, je quitterai la présidence de mon parti en octobre, comme je l’ai toujours dit.» E.BY