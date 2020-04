Le nombre de nouveaux cas continue de baisser à Genève

La nouvelle est réjouissante: seuls dix Genevois ont été testés positifs au Covid-19 hier. Il faut remonter au 8 mars pour trouver des chiffres aussi bas.

Entre dimanche midi et lundi midi, trois patients ont pu quitter l'hôpital pour regagner leur domicile et six nouveaux patients ont été hospitalisés, portant le total à 321. Parmi eux, vingt personnes sont aux soins intermédiaires (19 dimanche), 34 sont aux soins intensifs, soit un de moins que dimanche, et 29 sont intubées (quatre de moins que la veille). Enfin ils sont 267 en unité de soin (261 la veille).

Dimanche, deux nouveaux décès ont été à déplorer, portant ainsi le total à 195.