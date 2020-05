Le nombre de défunts a doublé à Saint-Georges

Avec l’explosion du nombre de décès dus au coronavirus, la saturation des morgues guette. Dans certaines villes du monde, la situation s’avère critique. Face à l’augmentation soudaine du nombre de dépouilles, des solutions ont dû être trouvées dans la précipitation. À New York, des corps ont été entreposés dans des camions frigorifiques. En Espagne, c’est la patinoire d’un centre commercial qui a été transformée temporairement en salle d’attente mortuaire.

À Genève, aucun défunt n’a pour l’heure transité par les Vernets. Le coronavirus met néanmoins à rude épreuve le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire (SPF) de la Ville de Genève.

Sur les 21 chambres mortuaires que compte le centre funéraire de Saint-Georges, 19 étaient occupées le jour de notre visite. Des corps reposent également dans des cellules réfrigérées dans l’arrière-salle; d’autres, ceux destinés à être inhumés, ont été transférés au centre des Rois.

Dans la salle du crématoire, les trois fours tournent à plein régime. Pour éviter l’engorgement, des incinérations ont exceptionnellement eu lieu le samedi. «Nous vivons une situation complètement hors du commun, cela ne s’est jamais vu dans l’histoire du service», lâche Anne Humbert-Droz, cheffe du SPF.

L’inquiétude des fours

Depuis le début du mois, le centre funéraire gère près du double de défunts que d’habitude. En avril, 17 incinérations ont eu lieu en moyenne par jour contre 10 les années précédentes.

Le nombre d’inhumations est, lui, passé de moins d’une par jour à plus de trois ce mois-ci. «Je réalise avec cette pandémie que le centre n’est finalement pas tant surdimensionné», confie Anne Humbert-Droz, soulignant que les délais ont toujours pu être tenus.

Les fours de Saint-Georges constituaient une des inquiétudes du service. Compte tenu de leur vétusté, allaient-ils résister à une augmentation drastique de l’activité? «Ils semblent tenir bon», rassure la cheffe, soulagée. Chaque installation peut procéder jusqu’à six incinérations par jour et accueillir trois corps simultanément. La crémation dure environ une heure trente.

Le coronavirus a obligé le SPF à se réorganiser entièrement. À tous les échelons, les équipes ont dû être renforcées. Des collaborateurs d’autres services de la Ville ont été mobilisés. Ils donnent un coup de main à l’administration et répondent aux familles endeuillées. Pour les tâches plus délicates, comme les toilettes mortuaires, quatre auxiliaires ont été engagés.

Les Services d’état civil, de médecine légale et de pathologie ont également dû élargir leurs horaires. Leur rôle est essentiel. Ils délivrent les documents autorisant l’incinération et procèdent aux derniers actes médicaux.

«Les pacemakers doivent être retirés avant la crémation car ils risquent d’exploser dans le four», précise un employé de Saint-Georges. Le fournisseur de cercueils, installé à Lucerne, n’a pas échappé à l’augmentation de la cadence. «Certains jours, les ouvriers ont commencé à 4h du matin», détaille Anne Humbert-Droz.

Huitième protocole

Si, dès l’apparition des premiers cas de Covid-19, le Conseil fédéral a pris des mesures pour les vivants, la gestion des morts est longtemps restée dans le flou.

«Cette problématique semble avoir été considérée a posteriori par l’Office fédéral de la santé publique, observe Vincent Varlet, responsable du Centre de médecine légale romand et mandaté par la Ville comme expert. Les entreprises de pompes funèbres ne savaient pas quelle conduite tenir. La première directive en la matière date du 26 mars et a été mise en ligne le 1er avril.»

Depuis, les consignes ont régulièrement changé. Le SPF est aujourd’hui à la huitième version de son protocole. «On s’adapte», confie sa cheffe, philosophe.

Photo: Laurent Guiraud.

Au début de la pandémie, les défunts n’étaient pas visibles par les familles. Une fois le décès constaté, les corps étaient emballés dans des housses spéciales et mis directement en bière. Le cercueil n’était plus rouvert. «Nous n’avions pas de directive du médecin cantonal, nous avons agi ainsi par mesure de précaution», détaille Anne Humbert-Droz.

Les recommandations ont évolué par la suite. Les proches peuvent désormais voir le visage du défunt, mais pas le toucher. Munis d’un masque, de lunettes et d’une combinaison intégrale, les employés du SPF procèdent à une toilette mortuaire restreinte. Ils peignent les cheveux du mort et le maquillent légèrement.

Funérailles douloureuses

Pour les familles, l’élément le plus douloureux à accepter dans ce contexte reste les funérailles en comité restreint. «Les gens comprennent les raisons mais c’est difficile», observe Anne Humbert-Droz.

Jusqu’au 27 avril, le Conseil fédéral limitait les obsèques à cinq personnes. Le SPF s’autorisait néanmoins une certaine souplesse pour répondre aux besoins des familles. Jusqu’à 20 personnes étaient tolérées dans les chapelles du centre, pour autant que les distances sociales soient respectées.

Avec l’assouplissement des mesures de confinement, ce nombre a été étendu à 27. Pour permettre à des proches d’assister à la cérémonie à distance, un système de vidéoconférence sera mis en place à Saint-Georges dans quelques jours.

«Je sors les morts des frigos et je les habille»

Plusieurs employés du Jardin botanique ou d’autres secteurs de la Ville prêtent main-forte au Service des pompes funèbres depuis le début de la pandémie. Tina et Marc en font partie. Ils ont accepté de partager leurs impressions sur cette réaffectation hors du commun.

Tina travaille d’ordinaire à l’administration du Jardin botanique. À la suite de la fermeture mi-mars, sa hiérarchie lui a proposé d’être réaffectée au Service des pompes funèbres de la Ville. «Je me suis demandé ce que je pourrais bien faire là-bas, c’est un milieu que je ne connaissais absolument pas», confie-t-elle.

Le défi l’attire néanmoins. Après une formation express, elle est installée à la Concorde pour répondre aux appels des familles endeuillées. «Ce n’est pas évident, les situations sont très différentes et chaque personne vit cela à sa façon», observe la jeune femme. Si la tâche est délicate, Tina l’apprécie. «Je ne m’y attendais pas mais il y a quelque chose de l’ordre de la révélation! s’exclame-t-elle, surprise. Je suis contente chaque jour d’aller travailler, je me sens à l’aise et c’est stimulant de sortir de sa routine.»

Le changement a été brutal pour Marc. Habitué aux plates-bandes exubérantes, ce responsable du jardin du château de Penthes doit désormais œuvrer dans la fraîcheur de la chapelle du cimetière des Rois un jour par semaine. «Je sors les morts des frigos et je les habille», résume ce père de famille. Il n’a pas accepté la réaffectation pour le défi, mais pour rendre service. «C’est un devoir civique», affirme-t-il tout en précisant qu’il n’a rien du héros.

Il ne s’en cache pas, chaque journée est rude. «C’est bizarre de voir et de toucher des morts.» Marc n’a pas osé parler à ses enfants de 15 et 9 ans de sa nouvelle activité: «Je ne veux pas les heurter.» Quand il rentre le soir, il se change intégralement et lave ses habits. «J’ai l’impression que la mort me poursuit.»

À 21h, il tombe de sommeil. «D’habitude, je suis un couche-tard mais ces jours-là, je suis vidé.» Marc espère que sa réaffectation ne s’éternisera pas. «Je ne sais pas combien de temps je tiendrai.» Une chose est certaine: il a acquis un profond respect pour les collaborateurs du service. «Ils font un travail remarquable, largement sous-estimé.» C.G.