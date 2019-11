Le nombre de Genevoises victimes de violence domestique croît encore

«En 2018, les infractions pénales pour violences domestiques à Genève ont augmenté de près d'un tiers, de 31% très exactement par rapport à 2017.» Ce triste constat est dressé par le Canton de Genève dans un communiqué rendant compte des données collectées par l'Observatoire genevois des violences domestiques dans son rapport annuel. Le nombre d'infractions pénales pour ces violences est passé de 1509 en 2017 à 1977 en 2018. Celles qui se déroulent au domicile représentent 49% de toutes les infractions pour violences commises dans le canton (4002 infractions), soit près d'une sur deux.

Comme les années précédentes, la majorité des situations recensées impliquant des personnes majeures sont des violences conjugales. En effet, parmi les 2734 victimes directes majeures, 82% sont victimes de violences dans un contexte conjugal. Les femmes représentent 85% des victimes (2317 personnes) et les hommes 15% (417). Parmi les auteurs, 70% ont exercé des violences conjugales, 834 sont des hommes et 195 sont des femmes. Suite à ces faits, la police a prononcé 61 mesures d'éloignement administratif à l'encontre de 57 hommes et quatre femmes.

Plus de 1000 enfants victimes

En 2018, les violences exercées dans des liens parentaux ou de famille élargie représentent 54% des situations recensées. Il s'agit principalement de violences envers les enfants: 1002 enfants ou jeunes ont été les victimes directes de violences de la part d'un parent, du partenaire d'un parent ou de la famille d'accueil et 1063 sont des personnes mineures exposées à des violences conjugales entre adultes.

Au sein de l’Observatoire, 6082 victimes ou auteurs de violence domestique ayant consulté au moins une des institutions du réseau de prise en charge ont été recensés en 2018. Ce chiffre est en légère diminution par rapport à 2017. Les personnes âgées de 18 à 64 ans constituent 64% de la population recensée et les mineurs, 34%.

Victimes non répertoriées

Pour la huitième année consécutive, l'Observatoire présente les résultats issus de la participation de quatorze entités du réseau de prise en charge des personnes concernées par les violences domestiques, complétés par les statistiques policières.

«À noter que les personnes victimes ou auteurs qui ne recourent pas à une des quatorze institutions genevoises participant à l’Observatoire ne sont pas répertoriées. Les chiffres produits depuis 2011 par l'Observatoire des violences domestiques représentent à la fois une image – certes partielle – d'un important problème public et un outil de pilotage et de coordination de politique publique. En effet, le bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences (BPEV), en tant qu'organisme chargé de la coordination des actions en matière de lutte contre les violences domestiques, s'appuie sur ces données pour évaluer, adapter et améliorer les actions entreprises», conclut le communiqué.