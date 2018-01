Le mouvement Contre l'enlaidissement de Genève donne de la voix et grandit

Mardi à la mi-journée. Pile au moment où nos élus se mettent à table, le collectif apolitique Contre l’enlaidissement de Genève leur réserve une mise en bouche protestataire. Ses sympathisants sont réunis sur la place Neuve, au pied d’une statue équestre qui, elle, ne risque rien.

Partout ailleurs, des bruits de pioche et des brigades de démolisseurs aux ordres anticipées du Plan Directeur Cantonal 2030. «Nous avons envoyé il y a bientôt une année une lettre au Conseiller d’État Antonio Hodgers, lui demandant un moratoire sur douze mois pour stopper le processus de fuite en avant de l’urbanisation genevoise qui occasionne d’importants dégâts, tant en ville que sur le canton», rappellent dans leur prise de parole les membres du mouvement de protestation. Avant d’ajouter: «Cette lettre a été noyée dan un rapport de synthèse et n’a été suivie d’aucun effet. Au contraire, le ballet des autorisations de démolir et de construire s’est encore amplifié, faisant fi du patrimoine bâti, de l’autorisation, de la qualité de vie et des préoccupations environnementales.»

«Notre canton est un hôtel cinq étoiles que l’on brade»

D’où le mécontentement confirmé et la décision prise de descendre à nouveau dans la rue comme en octobre dernier devant le bâtiment du jeu de l’Arc à la route de Chêne. Les rangs s’étoffent, les pancartes fleurissent, les âges se mélangent, des pas si vieux que ça et des très jeunes, tous concernés par l’avenir bétonné que l’on réserve à nos enfants.

Une petite centaine de personnes se déplacent en cortège jusqu’à l’Hôtel de Ville. Les gens se montrent bavards et déterminés. Dans les marges du défilé, des adhésions spontanées venues de plusieurs communes. «Je viens d’Onex, c’est ma première participation», lâche un quinquagénaire qui a le sens de la formule. «Notre canton est un hôtel cinq étoiles que l’on brade, dénonce-t-il. Les maisons de maître condamnées à être rasées ne sont pas seulement de belles et vieilles pierres. Ce démantèlement patrimonial est vraiment dommageable pour les générations à venir.»

Soutien spontané mais réfléchi aux porteurs de lettres du jour. Nouveau courrier chargé transmis au magistrat en charge du Département de l'aménagement. Le moratoire d’un an est exigé par les protestataires, afin notamment de «se donner les moyens de mettre sous protection tous les sites, ensembles et bâtiments du Canton qui le méritent.»

Les dossiers chauds se déclinent en autant de combats menés actuellement par le collectif. Ils vont du centre à la périphérie, de la «remarquable maison des Feuillantines sur la place des Nations à la maison Laure Broillet à Onex, que l’État de Genève et le Conseil administratif d’Onex veulent voir disparaître; en passant par le déjà cité Jeu de l’Arc et six autres maisons voisines de la fin du XIXe et du début du XXe siècle; sans compter la chapelle du centenaire à Carouge qui doit être remplacée par une tour.

Une tour de plus. «Pour devenir une force incontournable de la place, nous demandons à toutes les personnes présentes ici de nous aider à grandir vite.» C’est dit d’une voix chaleureuse et ferme, dans une langue d’aujourd’hui très applaudie. (TDG)