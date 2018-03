Le meurtre des Minoteries reste un mystère pour tous

Que sait-on de plus au surlendemain de la découverte d’un homme décédé dans son appartement de Plainpalais? Rien sur les circonstances exactes de cette mort violente. La brigade criminelle a été chargée de l’enquête et l’auteur de l’homicide est activement recherché.

L’adresse est connue. Il suffisait lundi matin de compter le nombre de véhicules de police garés au pied du site des Minoteries pour comprendre que la scène de crime se situait derrière la façade en chantier du No 3 de la rue du même nom. Au cinquième étage d’un immeuble qui en compte huit, les scellés sont sur la porte. Rouge sur rouge. Un deux-pièces récemment rénové comme tous les autres, dans lequel plus personne ne rentre. Lundi matin, de bonne heure, c’était plutôt porte ouverte, mais sous stricte surveillance policière, avec pour les experts encapuchonnés de la brigade technique et scientifique, le port nécessaire des surchaussures jetables. Les voisins ont suivi cela, sans sortir de chez eux, par le double œilleton individuel installé sur chaque porte. «Une matinée entière à voir tous les métiers de la police défiler devant chez soi comme au cinéma», glisse l’un d’eux. Le doyen du dessus, lui, n’a rien vu, mais tout entendu, la veille et l’avant-veille: «D’abord le samedi soir, se souvient-il. Deux voix masculines qui s’interpellaient dans le logement en question. Le ton est monté, l’échange verbal est devenu violent. Je suis allé à la fenêtre et j’ai moi aussi élevé la voix pour leur demander de mettre la sourdine.» En vain. Dimanche matin, nouvel épisode conflictuel, entendu par le proche voisinage. «Cela gueulait tellement fort que j’ai décidé d’aller prendre l’air au bord de l’Arve», confirme la doyenne des étages supérieurs. À son retour, le calme était revenu. Jusqu’au lundi matin et cette vision assez inédite quand on boit tranquillement son café dans sa cuisine: «J’ai vu un gendarme passer devant ma fenêtre, explique-t-elle. Il marchait sur la coursive de l’échafaudage. J’ai alors compris qu’il s’était passé quelque chose.»

Que sait-on de la victime? Le Ministère public se borne à donner l’année de sa naissance, 1957. Ses voisins de palier savent tout au plus qu’il habitait en réalité quatre allées plus loin. «Ici, au 3, c’était un logement transitoire, une rocade de quelques semaines, avant de réintégrer son appartement refait à neuf.»

Et sinon? Un homme aux signes extérieurs de philanthropie spontanée. Il tendait volontiers un billet de 10 ou 20 francs aux gens dans le besoin», raconte une habitante. Elle ajoute: «Récemment, il s’était plaint d’être trop régulièrement sollicité par les mêmes personnes.»

(TDG)