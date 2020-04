Le médecin cantonal genevois appelle à la prudence

C'est un appel à la prudence qu'ont lancé ce mercredi les autorités sanitaires cantonales lors de leur 19e point presse sur le Covid-19. Le déconfinement annoncé quelques heures plus tôt par le Conseil fédéral laisse envisager un retour progressif à la vie normale dès le 11 mai. «Les mesures individuelles vont alors avoir d'autant plus d'importance», a insisté Adrien Bron, directeur général de la santé à l'État.

Les chiffres de ces dernières semaines sont encourageants. Depuis un mois, l'épidémie recule à Genève. Ces dix derniers jours, les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) ont enregistré pas plus de dix hospitalisations quotidiennes. Seule une vingtaine de patients sont actuellement intubés aux soins intensifs, soit deux fois moins qu'à la fin mars. La situation s'est également apaisée dans les établissements médicaux sociaux (EMS). On dénombre plus que 15 EMS sur les 54 que compte le canton encore touchés par la maladie. «De nombreuses guérisons ont également eu lieu dans cette population à risque», relève le médecin cantonal, Jacques-André Romand.

Si ces nouvelles sont réjouissantes, la lutte contre le Coronavirus n'est pas gagnée pour autant. Le médecin cantonal appelle aujourd'hui les Genevois à la responsabilité individuelle. Cela passe par le respect des distanciations sociales et des mesures d'hygiène. Toute personne qui présente des symptômes de fièvre ou d'infection respiratoire (rhume, toux, pneumonie par exemple) doit aller se faire tester rapidement. Quatre lieux proposent cette prestation: les HUG, la clinique des Grangettes à Chêne-Bougeries, l'Hôpital de La Tour à Meyrin et Cité Générations à Onex.

Pour chaque cas positif, une «enquête d'entourage» est désormais réalisée. Le malade doit lister toutes les personnes avec lesquelles il a eu un contact de plus d'un quart d'heure à moins de deux mètres de distance durant les 48 dernières heures. Contactées, ces personnes-là sont d'office mises en quarantaine. Le malade, lui, est isolé. Tous sont priés de rester confinés chez eux durant dix jours au minimum. Jacques-André Romand précise qu'il s'agit d'un ordre et non d'une recommandation. Une amende jusqu'à 5000 francs peut être infligée en cas de non-respect de ces consignes.

Les autorités procéderont-elles à des vérifications? «Nous effectuons des contrôles téléphoniques et envisageons des contacts visuels par vidéoconférence pour être bien sûr que les gens restent chez eux», répond le médecin cantonal. Quid des applications de traçage utilisées par d'autres pays? «Il s'agit d'un système informatif à disposition des citoyens, répond Adrien Bron. Son usage se fera sur une base volontaire.»

Lors du point presse, la problématique des enfants a également été abordée. De nombreuses questions ont été posées sur des symptômes inflammatoires liés au Covid-19 qui toucherait cette tranche d’âge. Jacques-André Romand précise qu’il s’agit d’un «syndrome inflammatoire généralisé», une maladie rare qui se déclenche en réaction à la présence d’une bactérie ou d’un virus et touche les petites artères. Trois cas ont été diagnostiqués à ce jour à Genève.