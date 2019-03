Le marronnier éclot de plus en plus tôt, mauvais signe?

Deux cent un ans de données fiables, c’est ce qu’on appelle une aubaine statistique. Depuis 1818, la date de la première éclosion du marronnier officiel de la République est en effet scrupuleusement inscrite par le sautier dans un registre, ce qui offre un baromètre climatique d’une précision rare. Or l’évolution de ladite date est implacable: le vénérable arbre (ou plutôt les arbres, car en réalité quatre générations de marronniers se sont succédé pour accéder au titre de Marronnier officiel, la dernière passation de pouvoir remontant à 2015) éclot de plus en plus tôt dans l’année. Faut-il y voir un signe local du réchauffement climatique?

Facteurs multiples

Il est tentant de répondre par l’affirmative. Mais le dendrologue (spécialiste des arbres) genevois Roger Beer nuance: «C’est trop simple de dire que l’avancement de la date de débourrement (ndlr: synonyme d’éclosion) est directement lié au réchauffement climatique. C’est une conjonction de plein de facteurs, qui ont peut-être eux aussi évolué: l’emplacement, l’ensoleillement, la quantité de terre à disposition de l’arbre.» De plus, et comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus, le changement climatique engendre une grande amplitude thermique interannuelle, ce qui rend difficile l’établissement d’une trajectoire claire.

Le président de la Société suisse de dendrologie appelle donc à la prudence: «Effectivement, on voit que le débourrement se déroule de plus en plus tôt. Mais de là à dire que ce sera toujours comme cela, c’est un pari.»

Au niveau suisse, l’Organe consultatif sur les changements climatiques (OCCC) a un avis plus tranché. Il constate un départ plus précoce de la végétation. Dans son document «Les changements climatiques et la Suisse en 2050», il cite le cas de la dent-de-lion, qui entre 1951 et 2000 fleurit en moyenne vingt et un jours plus tôt, en raison des «températures plus hautes en hiver et au printemps». L’organe n’hésite pas à faire le lien avec le réchauffement planétaire. Il affirme ainsi que, de manière générale, «les effets des changements climatiques se manifestent déjà aujourd’hui dans le débourrement plus précoce et, partant, dans une prolongation de cinq à six jours de la période de végétation.»

Épisodes cycliques

À Pully, près de Lausanne, un set de données similaire à celui de la Treille a été récolté. Depuis 1925, les principaux stades repères du développement du cépage Chasselas sont suivis par le centre de recherche d’Agroscope de Changins-Wädenswil. Leur analyse révèle des fluctuations cycliques: la vigne a fleuri particulièrement tôt entre 1940 et 1953 (en moyenne le 5 juin), puis particulièrement tard entre 1954 et 1984 (en moyenne le 18 juin) et de nouveau de manière très précoce entre 1985 et 2008 (en moyenne le 13 juin). Les auteurs de l’étude n’hésitent pas attribuer la dernière évolution au réchauffement climatique, mais restent toutefois méfiants: «La précocité des deux dernières décennies, marquées par un important réchauffement climatique, ne doit pas nous faire perdre de vue la variabilité importante du climat de nos régions et le caractère cyclique de succession d’épisodes plus chauds ou plus frais, se superposant à la tendance de l’évolution climatique.»

L’accroissement de la durée de vie annuelle de la végétation est une bonne nouvelle pour les grandes cultures, car synonyme de plus de récoltes. L’OCCC indique que «la production annuelle potentielle des prairies augmentera en raison de périodes de végétation plus longues», pour autant que l’apport en eau reste suffisant. Cependant, certaines cultures sont vulnérables au gel si elles éclosent trop tôt. Roger Beer ne se fait pas de souci pour notre célèbre marronnier, mais il redoute les conséquences sur un autre type de végétation: «Les arbres vont gérer l’avancement de l’éclosion, mais pour les cultures fruitières, c’est plus dur.»

Les pommiers, par exemple, sont particulièrement sensibles au froid après le débourrement. Les fleurs peuvent geler et ne jamais se transformer en fruits. Et si une forte chute de température se produit, la sève peut même geler dans les arbres et faire éclater le tronc! Pour parer à cela, les agriculteurs usent de plusieurs méthodes plus ou moins loufoques. L’une d’elles consiste paradoxalement à arroser les arbres d’eau, afin de créer une couche protectrice de gel autour des bourgeons. Une autre méthode passe par l’installation de bougies entre les arbres pour réchauffer l’air. Au-delà du risque de gel, le développement plus rapide des pommes peut aussi nuire à la qualité des fruits récoltés.

(TDG)