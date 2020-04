«Le marché plus propre que le supermarché»

Les marchands font pression pour obtenir le droit de travailler dans les mêmes conditions que les grandes surfaces. Jeudi, ils ont tenu une conférence de presse à Carouge pour dénoncer la position du Conseil fédéral. «Nous sommes victimes d’une inégalité de traitement inacceptable, déplore Pierre Gallay, président de l’Association des marchands de Carouge. On nous soumet à des exigences que l’on ne demande pas aux grandes surfaces.»

Ces exigences ont conduit la Ville de Genève et Carouge à rouvrir les marchés de manière très contrôlée. Les places y sont fortement limitées, obligeant les marchands à venir à tour de rôle. Par ailleurs, à Carouge, les emplacements sont éparpillés aux quatre coins du bourg, au risque de désorienter la clientèle.

«Nous exigeons que tous les marchands puissent revenir travailler dès le 27 avril, clame Willy Cretegny, président des marchés de Genève. Pour cela, il faut arrêter de nous discriminer par rapport aux grandes surfaces.»

Les marchands estiment que les mesures sanitaires qu’ils prennent sont meilleures que dans la grande distribution. «Au supermarché, on utilise tous le même caddie et on ouvre tous les mêmes congélateurs, au marché non. Au supermarché, on choisit nous-mêmes les produits et on pianote tous sur la même balance, au marché non», insistent les marchands dans un communiqué. «En fait, seules les queues devant les magasins sont respectées», poursuit Pierre Gallay.

Les marchands ont écrit aux autorités cantonales ainsi qu’à la Confédération, celle-ci étant seule compétente pour faire évoluer la situation.