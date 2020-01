Le marché des panneaux féminisés a-t-il été attribué correctement?

Les nouveaux panneaux de signalisation féminisés que la Ville de Genève a déployés sur son territoire font encore couler de l'encre. Plusieurs critiques ou questions sont parvenues à notre rédaction concernant l'attribution de ce marché. À toutes fins utiles, rappelons que cette opération a coûté 56'000 francs à la Municipalité, pris sur le budget de mairie de Sandrine Salerno. Cette somme comprend «les coûts de production et de pose», assurent les autorités municipales. Quant au design, il a été fait «à l’interne». La pose et fabrication d'un seul panneau coûte donc 224 francs.

1. L'entreprise qui a fabriqué ces panneaux est une société vaudoise.

Vrai et faux. C'est la société Traceroute qui a été mandatée par la Ville de Genève pour réaliser les 250 panneaux de signalisation. Si son siège principal se situe au Mont-sur-Lausanne, l'entreprise dispose d'une succursale à Meyrin.

2. Il n'y a pas eu d'appel d'offres strico sensu.

Vrai. Et pour cause, en dessous de 150'000 francs, la Ville de Genève n'est pas tenue d'ouvrir une procédure AIMP (ndlr: accord intercantonal sur les marchés publics). Une procédure plus complexe et qui dure plus longtemps.

3. La Ville de Genève n'a pas mis des entreprises en concurrence.

Vrai. La personne responsable de la démarche, cheffe de projet au sein de la Municipalité, a décidé de collaborer avec une entreprise qu'elle connaissait déjà, explique la maire de la Ville. «Une relation de confiance était établie avec cette société. Nous savions que son travail était d'excellente facture et que les délais allaient être respectés.» Selon nos informations, la Municipalité a pour habitude de solliciter plusieurs entreprises pour des montants dépassant les 50'000 francs.

4. Des entreprises genevoises coûtaient moins cher.

Impossible de l'affirmer pour l'heure. La cheffe des Finances de la Ville dit avoir appris que d'autres entreprises auraient pu proposer des tarifs moins élevés. «Faut-il encore vérifier qu'elles auraient pu respecter nos délais, et surtout qu'elles ne pratiquent pas de dumping salarial.»