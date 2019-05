Le marché de gros est primé par les SIG

Pendant que les stars défilent à Cannes, le gratin des acteurs genevois de l’énergie avait aussi droit à sa montée des marches jeudi, celles du Bâtiment des Forces Motrices. C’est là, devant une salle comble et avec Marie-Thérèse Porchet en maîtresse de cérémonie, que les Services industriels de Genève (SIG) ont remis pour la première fois leurs trophées de la transition énergétique, qui remplacent l’ancien Prix Négawatt, créé en 2010. Douze entreprises, régies immobilières et entités publiques ont été récompensées pour leurs efforts visant à réduire leur consommation d’énergie avec le soutien du programme Eco 21 des SIG.

Le grand vainqueur cette année est la Société Immobilière du Marché de Gros de l’Alimentation (SIMGA). C’est elle qui a économisé le plus d’énergie en 2018, soit 1,6 gigawattheure d’électricité. Cela représente l’équivalent des besoins de 550 ménages. SIMGA est parvenue à ce résultat en installant de nouvelles centrales de froid et de chaud sur le toit de ses bâtiments qui abritent grossistes et primeurs à la Praille, ainsi qu’en remplaçant l’éclairage par des ampoules à LED. Grâce à cela, la consommation d’électricité de ces entrepôts frigorifiques, où les températures vont de 4 à 14 degrés selon les besoins des locataires, a chuté de près de 42%.

Devenir autonomes

«Auparavant, c’était une entreprise voisine qui nous fournissait le chaud et le froid, explique le directeur de SIMGA, Rémy Henriod. Comme une remise aux normes était nécessaire, nous en avons profité pour réaliser nos propres installations de refroidissement des entrepôts et de chauffage des bureaux. Vu l’importance des charges que cela représente, il est plus intéressant d’être autonomes.» La situation qui prévalait auparavant était plus difficile à gérer pour SIMGA, qui n’était que l’intermédiaire entre ses locataires et le fournisseur de chaud et de froid.

«Le système de refroidissement au gaz frigorigène R22, désormais interdit, a été remplacé par un système à l’ammoniac, précise le responsable technique, Jacques Morel. Quant au chauffage, il fonctionne au gaz naturel.» En plus de cela, une centrale solaire photovoltaïque de plus de 3000 m2 a été construite sur les toits. L’électricité produite est directement consommée sur place, et le surplus est revendu aux SIG.

SIMGA a investi un peu plus de 3 millions de francs pour ces installations. «Les économies d’énergie que nous réalisons nous permettront d’amortir cette dépense, tout en baissant les charges facturées aux locataires», se félicite Rémy Henriod.

Parmi les autres lauréats figure le Curling Club Genève, qui a économisé 14% de sa consommation d’énergie en optimisant sa ventilation et rénové son éclairage grâce à la plateforme de financement participatif des SIG, Impact. Le magasin de puériculture Baby 2000, à Carouge, a quant à lui économisé 75 000 kWh en changeant son éclairage. Ils ont reçu les nouveaux trophées destinés aux PME. Dans la catégorie «Collectivités», c’est la Ville du Grand-Saconnex qui remporte la mise. Près du tiers des ménages de la commune a bénéficié de conseils d’experts et d’équipements moins gourmands en électricité. L’administration montre elle-même l’exemple en ne consommant que du courant d’origine renouvelable et locale.

Les Rentes Genevoises et les Régisseurs Associés ont, eux, été primés pour les mesures d’économie réalisées sur leurs parcs immobiliers respectifs. Une entreprise d’électricité, Vulliez S.A., et un chauffagiste, Services Plus Energies, ont été récompensés pour leur travail dans le domaine de l’efficience énergétique. Enfin, la Fondation des parkings, les Hôpitaux universitaires de Genève, l’hébergeur web Infomaniak et le groupe bancaire Pictet ont reçu un trophée pour leurs actions dans la durée.

Une petite ville en moins

En 2018, 500 entreprises et collectivités publiques ont économisé 22 GWh d’électricité grâce au programme Eco 21 des SIG. «Depuis le lancement de celui-ci, il y a dix ans, les besoins du canton ont baissé en tout de 179 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 60 000 ménages, se félicite le directeur général des SIG, Christian Brunier. C’est une petite ville.» En parallèle, cela a aussi réduit les émissions de CO2 de 191 000 tonnes, soit ce qu’émet le parc automobile genevois en une année.

(TDG)