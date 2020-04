Le marché de Plainpalais pourrait rouvrir à Pâques

En plein confinement, un marché alimentaire pourrait à nouveau prendre place sur la plaine de Plainpalais dès le 14 avril. La nouvelle a été communiquée aux médias mercredi matin par Willy Cretegny, président de l’Association des marchés de Genève (AMG). Visiblement prise de court par l’annonce, la Ville tient à préciser que rien n’a encore été décidé formellement, mais qu’elle analyse la situation. «Une information aura lieu jeudi», indique Philippe Despine, porte-parole du Conseil administratif.

Les autorités hésitent

Selon Willy Cretegny, le futur marché de Plainpalais se tiendra du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 18h. Une trentaine de marchands seront présents chaque jour. Pour respecter les distances de sécurité imposées depuis le début de l’épidémie, les stands seront disposés tous les six mètres et des barrières délimiteront la zone clients, dans laquelle deux personnes seront admises au maximum. «Les marchands devront respecter ces mesures d’hygiène au risque d’être expulsés, insiste le président de l’AMG. Des pompiers volontaires seront également présents pour rappeler les règles aux acheteurs.»

La Ville ne confirme ni n’infirme les propos de Willy Cretegny. Mauro Poggia, conseiller d’État chargé du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, assure avoir reçu une proposition de la Ville à ce sujet. Il indique que le Conseil d’État en examinera le contenu lors de sa séance de ce jeudi au plus tôt.

Berne mécontente

«La réouverture d’un marché irait à l’encontre de l’ordonnance 2 Covid-19, qui interdit les marchés et n’autorise que les stands isolés», tranche Yann Hulmann, porte-parole de l’Office fédéral de la Santé publique (OFSP). Selon lui, les six mètres prévus entre chaque producteur ne suffisent pas à «isoler» les étals. Pour rappel, le 16mars, le Conseil fédéral avait décidé de supprimer ces lieux de vente extérieurs pour limiter la propagation du coronavirus.

Début avril, la Ville de La Chaux-de-Fonds avait ouvert une brèche en annonçant la réouverture partielle de son marché. L’option retenue est celle d’un éparpillement des stands dans la ville. Neuf emplacements répartis sur cinq sites accueillent des producteurs. La nouvelle n’a pas échappé à Willy Cretegny qui milite depuis mi-mars contre les mesures fédérales.

Outre les réticences de Berne, le projet défendu par le président de l’AMG a de quoi surprendre dans le contexte actuel. Depuis trois semaines, les autorités politiques et sanitaires du Canton martèlent aux Genevois de rester confinés pour éviter une flambée des cas. Le Conseil fédéral vient par ailleurs d’annoncer que les mesures seront prolongées jusqu’au 26 avril. La décision de rouvrir un marché, si elle est prise, ne risque-t-elle pas de brouiller le message à un moment crucial de l’épidémie? «Cela pourrait être interprété ainsi, ce qui serait faux, car les mêmes conditions que celles imposées aux grandes surfaces devraient s’appliquer», note Mauro Poggia.

«Ce serait une erreur»

Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, se montre plus critique: «Ce serait une erreur de rouvrir trop précocement un marché, qui par définition est un lieu de brassage et de contacts de la population. Le signal donné serait celui du démarrage du déconfinement et ce signal ne peut pas être donné aujourd’hui. Le confinement est un frein transitoire. Si on lève le frein, l’épidémie redémarre.»

Les craintes des médecins

Le professeur Didier Pittet, chef du Service de prévention et contrôle des infections aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), estime que «ce serait dommage de tout gâcher maintenant». Il insiste pour que les autorités, si elles répondent favorablement, soient extrêmement vigilantes sur la manière dont sont contrôlés l’accès aux stands et le comportement des clients.

À Annemasse, des règles très strictes ont été posées. Le créneau entre 8h et 8h30 est réservé aux personnes vulnérables et l’accès au marché est limité à 30 personnes. Chaque client doit réaliser une friction des mains avec de la solution hydroalcoolique à l’entrée du périmètre et ne pas toucher les produits. La police municipale assure le filtrage des entrées.