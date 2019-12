Le marché de Noël des Bastions, c’est cadeau à tous les prix

Avec sa barbe blanche de Père Noël et son prénom ordinaire à deux syllabes (Yves), on se dit que l’on tient notre meilleur informateur sur ce marché festif qui achève demain sa première des quatre semaines prévues aux Bastions. Bonne pioche. Cet homme est un cadeau. Il passe ses journées à ouvrir des huîtres dans l’allée principale.

Combien? «Près de 1500 pour la seule journée de samedi.» On lui demande de répéter. «La veille au soir, c’était 700…» Notre interlocuteur n’a rien d’un mythomane. L’ambiance générale confirme sa fiche technique empilant les bourriches de coquillages. Un mur entier.

«La décoration soignée, soutenue par un jeu de lumière qui fait rêver, est un excellent remède contre la météo cafardeuse de ce mois de décembre»

Impressionnant comme les queues qui se forment à la mi-journée devant la trentaine de restaurateurs regroupés sur le pavé. Mardi, sous le soleil, elles s’allongeaient comme en été lors du festival de Street Food au Jardin anglais. Même effervescence, avec juste 25 degrés de différence au niveau de la température extérieure.

Point de ralliement

Il n’y a que la pluie qui fait fuir les amateurs de plein air. Et encore, il faut qu’elle s’acharne comme hier. À 13h, mercredi, les terrasses couvertes continuaient en effet à accueillir les irréductibles qui s’étaient donné rendez-vous aux Bastions – et pas ailleurs – comme si ce village de chalets était devenu un point de ralliement permanent. Il l’est pour beaucoup de gens.

C’est ce qui frappe à la nuit tombante: le parc des Bastions est pour un mois cette adresse centrale vers laquelle tout le monde converge. «Du réseau social, mais incarné», lance une habituée, la trentaine finissante, qui vient se prendre «un bain de foule hivernal» avant de rentrer chez elle, dans un quartier voisin. «La décoration soignée, soutenue par un jeu de lumière qui fait rêver, est un excellent remède contre la météo cafardeuse de ce mois de décembre», poursuit-elle.

Propos simples et sentiment largement partagé. De quoi laisser les rabat-joie sur le seuil des Bastions. Un marché pour les riches? «Mais non, on trouve des produits de qualité à moins de 50 francs», lance une commerçante spécialisée dans le vêtement féminin. On lui fait confiance, mais on vérifie quand même.

Avant de repartir avec un bonnet à trois pompons interchangeables, une chemise en soie fabriquée dans un atelier «de manière responsable», un joli bijou (pour qui?), une figurine de pompier en résine (pour moi) et une boîte de cinq joints, remplis à la main, avec du cannabis labellisé bio 100% suisse (pour ma mère).

Sous le sapin, ce n’est pas la ruine et c’est unique. Bref, de l’artisanat, du vrai, sans chinoiseries ni dégriffage suspect. «Les gens bloquent parfois sur les prix. Je les comprends. Moi aussi, je passe du temps à consulter les annonces sur Instagram. Il n’empêche que ce marché de Noël offre ce que l’on ne trouve plus dans une grande surface: du fait à la main», souligne avec fierté le fils de la chapelière carougeoise. Jeune et lucide, il complète: «Pour autant, on se doit d’investir à notre tour internet, tout en continuant à défendre le contact direct avec la clientèle.»

Le chalet à fondue affiche complet

Derrière chaque stand, un site en chantier, un projet virtuel qui bientôt s’offrira une adresse à l’année quelque part dans la ville. C’est le cas des faiseurs de sandwichs taquinant la chair de homard. L’ardoise s’aligne sur toutes les autres, à une exception près: le «Famous», à base de queue de langouste snackée et de caviar, coûte 99 francs. C’est cher la bouchée. On se renseigne et l’on apprend qu’en mordant dans cette formule haut de gamme, on deviendra sociétaire à part entière de l’enseigne à venir.

Même pour un repas unique, c’est plus compliqué en revanche d’intégrer le chalet à fondue. On a rajouté de la surface et des tables, mais il affiche complet jusqu’au 26 décembre. Aux Bains des Pâquis, on doit aussi réserver assez tôt; et dans le tipi géant qui a poussé sur la place de l’Octroi, à l’entrée de Carouge, il n’y a plus une fourchette de libre jusqu’à Noël. On se rabat, debout, sur la portion de raclette à 8 francs. Pas donné? Si, double ration, trois pommes de terre, cornichons et petits oignons. L’ensemble tient l’assiette. À la deuxième, on s’assied.