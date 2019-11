Le maire de Saint-Julien réagit aux violences qui agitent Perly

Antoine Vielliard s'étonne que la police genevoise n'ait pas réquisitionné les images des caméras de vidéo-protection françaises Céline Garcin

Quatre femmes victimes de vols à l'arraché brutaux, une tentative de racket sur un adolescent et une quinzaine de jeunes qui débarquent dans le village armés de pistolets à impulsion électrique. Depuis la fin du mois de juillet, la petite commune frontalière de Perly-Certoux est confrontée à des cas de violence sans précédent.

À chaque nouvel événement, les regards se tournent de l'autre côté de la frontière. Selon plusieurs témoignages, certains auteurs résideraient à Saint-Julien-en-Genevois. Le maire de la Municipalité française, Antoine Vielliard, réagit.

Faits similaires

«La Commune de Saint-Julien collabore avec les autorités de Perly pour que cessent au plus vite ces agressions et que tous les auteurs soient arrêtés et sanctionnés», a écrit l'édile dimanche soir sur son profil Facebook. Les caméras de vidéo-protection de Saint-Julien sont aussi à la disposition des autorités judiciaires genevoises sur réquisition judiciaire.

«À ce jour, poursuit-il, nous n'avons reçu aucune demande de la part de la police genevoise dans le délai de douze jours avant que les données ne soient écrasées. Une brigade opérationnelle mixte entre la police genevoise et la gendarmerie nationale devient nécessaire pour que les délinquants ne profitent plus de ces ratés opérationnels.»

Au téléphone, Antoine Vielliard rappelle que la localité française a été confrontée à des faits de violence similaires sur la voie publique il y a environ deux ans. «Nous avons réussi à identifier les auteurs grâce aux images des caméras installées en 2016 aux principaux points de passage dans la commune, détaille-t-il. Le procureur de Thonon a ensuite prononcé une mesure exceptionnelle en plaçant les parents de ces mineurs en garde à vue pour défaut d'autorité parentale et en les menaçant de leur retirer la garde.»

Pour le maire et l'adjoint à la commandante de la gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois, Sébastien Cherief, la vidéo-protection combinée à un travail d'enquête a permis de «mettre fin à la violence urbaine dans la localité». Aucun événement particulier na été recensé ces derniers mois dans la commune, ajoute la gendarmerie.

Pas de lien

Les jeunes qui sévissent actuellement à Perly pourraient-ils être ceux qui ont semé le trouble à Saint-Julien il y a deux ans? «Il n'est pas exclu que la délinquance se reporte sur les communes environnantes», répond Antoine Vielliard, qui note que certains modes opératoires se ressemblent. «Quatre jeunes ont fait l'objet de mesures mais il y en a d'autres qui gravitent autour deux», ajoute le maire français.

Pourquoi la police genevoise na-t-elle pas demandé à visionner les images des caméras de Saint-Julien? «Nous ne commentons pas les éléments en lien avec des enquêtes encore en cours, répond Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole. De manière générale, la décision de l'activation ou pas d'un moyen technique appartient aux policiers en charge de l'enquête.»

Selon une source proche du dossier, il n'y aurait pas de lien entre les agressions des femmes et les bagarres entre jeunes qui ont eu lieu dans le village lors des deux précédents week-ends. Concernant ces derniers événements, la police genevoise a procédé samedi à quatre interpellations d'auteurs présumés. Tous étaient mineurs.

Quid des auteurs des vols à l'arraché? Ont-ils pu être identifiés et interpellés? Si ce n'est pas le cas, la justice genevoise entend-elle coopérer avec les autorités de Saint-Julien? Contacté lundi, le pouvoir judiciaire n'était pas en mesure de répondre à ces questions.