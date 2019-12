Le macaron anti-pollution désormais disponible

À Genève, la vignette anti-pollution est désormais disponible à la vente dès aujourd'hui aux guichets du bureau des autos, renommé Office cantonal des véhicules, font savoir les autorités.

Valable durant toute la durée de vie du véhicule, ce macaron peut être acquis au prix de 5 francs. À noter que ce dernier n'est pas obligatoire «mais sa présence sur le parebrise constitue une condition préalable pour qu'un véhicule puisse circuler au centre du canton lorsque la circulation différenciée est instaurée», rappelle le Département du territoire (DT). Il concerne donc potentiellement les «frontaliers» (vaudois ou français, pour autant que ces derniers n'aient pas acheté leur propre vignette, également valable en France).

Pour ceux qui ne désireraient pas se déplacer en terres carougeoises, le macaron devrait être également disponible – mais seulement dès le 13 décembre – «dans de nombreux garages et stations-service du canton ainsi qu'à la Fondation des parkings». Pour l'heure, les autorités ne sont pas en mesure d'être plus précises sur le nombre et la localisation des stations-service offrant cette prestation.

Rappelons enfin que le système de «circulation différenciée» débutera en cas de pics de pollution de l'air dès le 15 janvier 2020. Une période de transition est cependant prévue et aucune sanction en lien avec cette disposition innovante ne sera appliquée avant le 31 mars 2020, rappelle encore le DT.

Pour aller plus loin: toutes les informations fournies par le Canton de Genève.