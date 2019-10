Le lobby des nageurs dépose une motion

De mémoire d’élu, c’est une première. Jamais on n’avait débattu du bien-être des nageurs dans une séance du parlement. Il faudra un peu patienter pour que le débat figure à l’agenda politique, mais la motion qui vient d’être déposée en annonce par avance les thèmes.

On la doit à une coalition aquatique portant des bonnets de couleurs différentes: la députée PDC Delphine Bachmann et le député socialiste Alberto Velasco. Le tout a été rédigé avec le soutien sportif de l’Association des usagers des bains et piscines genevoises (UBPG), forte de plus de 1500 membres. Les motionnaires ont choisi un titre rassembleur: «Pour des horaires d’accès aux piscines genevoises qui correspondent aux besoins de la population.»

Ils s’appuient sur ce constat officiel: «Près de 53% des Genevois estiment l’offre actuelle passable, voire insuffisante.» Ils rappellent la saturation des bassins intérieurs, dont celui des Vernets, malgré les efforts consentis en matière d’horaires du soir, tout en notant que seuls deux infrastructures aux dimensions olympiques (50 mètres) fonctionnent désormais à l’année dans le canton. Avec les Vernets, et Lancy, en mode plein air douze mois sur douze, on ne peut prétendre absorber la totalité de la demande.

Il est suggéré ici que l’État encourage une extension des ouvertures saisonnières et qu’il exploite mieux les installations existantes, à commencer par Genève-Plage, sachant que «l’investissement pour une utilisation annuelle à Lancy-Marignac est de 1,5 million, contre 30 millions pour la construction de la nouvelle piscine de Pré-Bois.» Première occasion à saisir: le contrat de prestation de Genève-Plage doit être renouvelé en 2020. La motion propose de le remettre au concours, afin que le futur exploitant se montre innovant et capable de répondre aux demandes des usagers.