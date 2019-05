Le lac s'est fait chahuter comme un océan toute la journée de lundi

Le fond de l’air reste animé et venteux ce lundi soir au coucher du soleil, mais les rafales de bises ont perdu en vigueur. Elles devraient à nouveau se renforcer mardi dès la mi-journée, avec un pic annoncé à partir de 15 h.

Les pompiers, eux, sont toujours au travail. Après être intervenus au sol pour des chutes d’arbres notamment, ils ont pris de la hauteur. Des toitures arrachées en différents endroits du canton, à Satigny, Troinex et Versoix. «Pour la seule journée de lundi, nous dénombrons plus de 60 interventions», précise le commandant du SIS, Nicolas Schumacher.

A 20 h, les équipes continuent à sortir, on entend le bruit des sirènes sur les deux rives. Plus tôt dans la journée, il a fallu intervenir à la rue Fendt, une terrasse s’était envolée, blessant légèrement un passant.

Le lac, déchaîné puis vigoureux, s’est mis à faire des rouleaux en mode océanique, encourageant les surfeurs téméraires à se risquer du côté de Baby-Plage. À peine debout, le corps retrouvait l’eau et l’inconfort d’une planche chahutée dans tous les sens.

Sur la jetée des Bains des Pâquis, les héritiers de Jacques Tati font des figures à l’oblique, en se couchant dans la bise, face aux rafales qui les retient comme des poireaux inclinés. «Je n’avais plus fait cela depuis la tempête Lothar; c'était il y a 20 ans», glisse un nageur en eau vive passionné par le plein air qui s’emballe. Ailleurs dans la ville, on ne compte plus les deux-roues couchés sur les flancs. La bise qui tabasse au ras du bitume a des colères de vandale au milieu de la nuit. (TDG)