Le grand «plouf» dans les piscines, pas demain la veille

Deuxième week-end de mai. Il fait chaud, il fait beau, les piscines devraient toutes être ouvertes et elles sont toutes fermées. Ce petit miracle par la négative – aligner les 18 bassins publics du canton sur un horaire commun -, on le doit bien sûr au coronavirus.

Notre agence de presse nationale, l’ATS, qui piaffe elle aussi de se mettre à l’eau, est allée aux nouvelles. Elles sont mauvaises. Pour le grand plouf collectif dans la piscine, ce n’est vraiment pas demain la veille. Peut-être dans un mois – quatre longues semaines -, soit autour du 8 juin, un lundi très théorique, formulé du bout du lèvre par certaines installations aquatiques sur leurs sites respectifs.

Aucune date municipale

La Ville de Genève, qui compte à elle seule deux grandes piscines (Vernets et Varembé) et quatre bassins de quartier, se garde bien d’annoncer la moindre date de réouverture. Quant à Marignac, qui n’aurait jamais dû fermer, hormis en mars pour l’entretien annuel du bassin olympique en service désormais été comme hiver, son information de crise ne laisse aucune illusion pour le moment: «En raison de la pandémie, nous sommes fermés jusqu’à nouvel avis. Les préventes d’abonnements sont repoussées à une date ultérieure.» Maudit printemps pour les nageurs des quatre saisons.

Le conseiller administratif lancéen, Frédéric Renevey, en charge des sports, précise à l’ATS que les grandes communes genevoises, dotées de bassins de 50 mètres, «se sont déjà mises d’accord pour une ouverture simultanée de leurs bains publics, sous réserve des décisions du Conseil fédéral.»

La demande estivale sera forte

En apnée juqu’au 27 mai pour en savoir plus de Berne, si l’on se réfère au calendrier des annonces dans les quatre langues nationales. «Nous misons sur une exploitation fin juin-début juillet», ajoute M. Renevey, avant de se projeter en été, en adoptant un instant le regard du sociologue des loisirs par temps de crise: «Entre les personnes qui ne partent généralement pas en vacances et celles qui renonceront à voyager cette année, il y aura beaucoup de monde à Genève, relève-t-il. Si on n’ouvre pas, les gens vont s’agglutiner dans les parcs ou, pire encore, au bord du Rhône, ce qui est dangereux.»

Premier arrivé, premier dans l’eau

Cela promet de ne pas être simple non plus pour celui qui serait tenté d’ouvrir avant les autres. La date du 8 juin, avec les réserves d’usage, figure également sur le site de Genève-Plage, le plus grand parc aquatique du canton, qui, aux dernières nouvelles, n’a pas encore été racheté par Cologny. Les entrées se feront sur le principe du premier arrivé, premier servi, laisse entendre sa direction.

Le diable sur le galet

Ce que l’on voit déjà – sans peindre le diable sur le galet lacustre –, c’est le travail des agents de sécurité, chargés de gérer les surnuméraires en shorts de bains devant les caisses. D’autres envisagent comme à Lancy des créneaux horaires fractionnés, en invitant les gens à réserver sur internet.

A l’intérieur, rien non plus de concrètement décidé, sinon une prestation générale par soustraction, bien dans l’esprit de la période. Douches et vestiaires communs, on oublie. Les piscines devront se réinventer à contre-emploi de leurs habitudes estivales, en défendant chacune leur concept de précaution, découlant d’une doctrine sécuritaire identique.

L’Association des piscines romandes et tessinoise (APRT) a d’ailleurs établi un guide de mesures de protection pour les exploitants de piscines. Avec des pages à compléter, en fonction des futures directives fédérales, notamment sur le nombre de baigneurs tolérés en même temps dans et aux abords des bassins.

L’enfer du gardien de bains

Le diable commence quand même par se deviner sur l’arrondi du galet. Car, pour le dire franchement, tout va être très compliqué. On pense déjà au gardien de bains sur sa chaise d’arbitre. Le job d’été le plus exposé assurément. On pense aussi aux Bains des Pâquis, sachant que sur la rive en face, la plage des Eaux-Vives pourrait ne pas ouvrir du tout.

Paléo lacustre

Ce report des publics, cette transhumance estivale de l’aube au coucher du soleil, ce petit Paléo lacustre à 5000 personnes par jour de beau temps, tout cela, oui, vaudra encore de longues séances préparatoires. En se souvenant que le lieu, devenu aujourd’hui virtuel et désincarné, par la magie relative d’internet, a été le premier à montrer l’exemple en fermant sa buvette le vendredi 13 mars au matin.

La décision de la rouvrir sera plus difficile à prendre. Des milliers de personnes en rêvent, de la tartine du matin et de cette fondue du soir, à l’impopularité injuste mais radicale.