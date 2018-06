Le grand PAV en avant

Praille-Acacias-Vernets ou plus simplement le PAV. Voilà plus de dix ans que Genève fantasme sur ces trois lettres. Il est l’heure de voter sur l’une des questions clés pour l’avenir du projet. Rendez-vous ce dimanche.

Le PAV est censé résoudre tous les grands problèmes du canton et de la région. À commencer évidemment par celui du logement hautement déficitaire, mais aussi celui du trafic puisque les Genevois pourront se loger dans leur ville, ce qui réduira d’autant les flux pendulaires. Sans compter que les nouvelles entreprises de ce quartier, d’une surface égale au double des Eaux-Vives, contribueront à doper les emplois. Il est temps de passer du rêve à la réalité.

En dix ans, le projet a mûri, il s’est adapté aux contingences changeantes les plus diverses. Ainsi, des 6000 logements et quelque 20 000 emplois initiaux, l’État a mis l’accent sur le logement (12 400 désormais) alors que l’objectif en nombre d’emplois a été divisé par trois. Les tours à la place de l’Étoile figurent toujours dans le plan mais elles ont perdu un peu de hauteur. En 2010 enfin, après que le projet eut épuisé trois de ses chefs successifs, le Grand Conseil s’accorde finalement, au terme de rudes négociations, sur la répartition entre types de logements, subventionnés ou non. Les bases du pharaonique quartier semblaient jetées. Les financiers, qui, disait-on en 2007, se rueraient sur ce nouvel eldorado, allaient pouvoir investir.

Mais argent et grues se font attendre. Faute de logements à vendre en PPE, garantie de bons rendements, le plan de financement a du plomb dans l’aile. Le Conseil d’État se remet à la tâche en 2014 pour offrir des revenus plus attractifs. La gauche se laisse convaincre. Et c’est ainsi que le parlement rectifie le tir en début d’année en votant le projet de loi soumis au peuple ce dimanche.

Pour l’essentiel, le projet augmente le nombre de logements de 1900 unités pour le porter au total à 12 400. Il introduit de la vente en PPE à raison de 12% de la surface aux mains de l’État.

À quoi il faut ajouter environ 10% de logements en vente libre déjà prévus sur des terrains privés. Quant à la part des logements d’utilité publique, elle passe de 67% à environ la moitié du périmètre concerné. Les habitations à loyer modéré destinées aux moins fortunés représentent environ un cinquième du parc. Il s’agit d’un compromis équilibré. La mixité sociale qui ne se réduit pas à une formule mathématique semble respectée.

Mais la loi crispe. Soutenu par la gauche et une jolie brochette de dissidents de droite, et pas des moindres (Mark Muller, Michel Balestra, Claude Haegi, Pierre-Francois Unger), le projet s’attire les foudres de la Chambre immobilière genevoise appuyée officiellement par les partis de l’Entente. Ils invoquent principalement deux arguments: d’abord, ils jouent à faire peur. Avec ses habitations à loyer modéré, le PAV se transformerait très vite en une banlieue mal famée à la française. Faux argument, puisque les logements pour bas revenus représentent moins d’un quart du total. Mieux, à la mode genevoise, les logements dits sociaux accueillent des familles gagnant jusqu’à 240 000 francs. Les habitants de Sarcelles, brandis comme des repoussoirs par la campagne du non, ne risquent pas de se reconnaître.

Le deuxième argument est d’ordre technico-financier. La PPE proposée en droit de superficie (le sol reste en propriété publique) ne serait qu’un leurre car l’État peut récupérer son droit de superficie, en principe après 99 ans, ce qui empêcherait les investisseurs de réaliser les formidables plus-values que certains espéraient. Même à droite, l’argument est loin de faire carton plein. Tandis qu’à gauche et pas seulement, on se félicite avec raison de cette mesure contre la spéculation.

Au final, l’enjeu de cette votation aux apparences éminemment complexes est fort simple: refuser cette loi signifie repartir dans des négociations sans fin et aux résultats hautement incertains qui retarderont une fois encore l’arrivée des premières grues de deux à cinq ans. Un luxe que Genève, empêtré dans ses problèmes d’infrastructures, ne peut plus se permettre. Les onze ans d’histoire du PAV le montrent: ce gigantesque projet avance par cycles longs. Le ralentir encore prolongera la pénurie de logements. Mais ce n’est pas forcément pour déplaire à tous, en particulier à certains professionnels de l’immobilier. Tant que l’offre reste anémique, les prix et revenus demeurent élevés. Ainsi va le marché.

Le PAV arrive aujourd’hui à un tournant. Si on le remet au garage, la mécanique de ce développement urbain vital pour la région genevoise risque de se gripper durablement. Si, en revanche, le peuple accepte la loi, les promoteurs du PAV, de gauche comme de droite, pourront enfin passer à l’action et s’attaquer aux vraies questions qui minent encore l’érection de ce quartier. Exemple? Comment inciter les entreprises historiques de la Praille à déménager alors que rien ne les y oblige? Cela doit devenir la prochaine étape. Évitons donc de refaire le même débat pour la troisième fois.

L’autre objet de votation soumis aux Genevois le 10 juin touche aux prestations et obligations liées à la caisse de pension des policiers et des gardiens de prison. Comme pour le premier objet, la technicité de la question constitue un leurre. L’enjeu est transparent. Les fonctionnaires de la sécurité bénéficient d’une caisse de pension très généreuse. Ils sont les derniers des fonctionnaires à se voir payer par l’État 80% du «rattrapage» des primes qui leur permet d’obtenir une rente de 75% de leur dernier salaire, soit le plus élevé de leur carrière. Cela après 35 ans de service ou 58 ans minimum. L’ensemble des fonctionnaires du Canton jouissent d’un système de retraite très favorable. Quand la couverture est insuffisante, l’État finit par combler le trou.

Que les policiers et gardiens jouissent d’un régime super-spécial n’est pas tenable. Même en rentrant dans le rang, leur sort de jeunes retraités reste privilégié. (TDG)