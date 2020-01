Le graffeur pose sa patte sur la ville

La porte à peine franchie, son regard vous hypnotise. Il est à la fois perçant et rassurant. Depuis l’automne dernier, un gigantesque hibou noir et blanc orne l’entrée du parking de Planète Charmilles ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sa tête émerge d’une forêt de feuilles tropicales aux couleurs flashy dessinées sur les trois étages de la cage d’escalier. L’auteur de cette imposante fresque s’appelle Steve Dunand. Il l’a réalisée avec l’aide de deux jeunes du quartier, Farouk et Yassine.

C’est la Société coopérative d’habitation Genève (SCHG), propriétaire d’une série d’immeubles dans le quartier qui a eu l’idée de décorer cet accès très fréquenté. Elle a mandaté le Service de la Jeunesse de la Ville de Genève qui a elle-même sollicité les services de Steve. «Cela fait quelques années que nous travaillons avec lui et nous connaissons son style», explique Antonin Heubi, travailleur social hors murs.

Le graffeur carougeois aime dessiner des animaux et des paysages. «Depuis quelques années, c’est mon univers», confirme l’intéressé. Quant au hibou, il est son oiseau fétiche du moment. Le travailleur social voit l’image du rapace comme un symbole dans cet accès de parking ouvert sans interruption: «Il veille sur nous, jour et nuit.»

«Je ne suis pas très dépensier»

Steve Dunand se présente comme un graffeur professionnel. Il travaille ponctuellement au Forum de Meyrin mais gagne sa vie principalement grâce à ses mandats. Si certains mois sont plus difficiles que d’autres, il n’est pas du genre à se plaindre. «Je ne suis pas très dépensier», précise le trentenaire qui confie n’avoir jamais hésité sur la voie à suivre.

«J’ai toujours dessiné. Quand on était petit, ma mère nous donnait, à ma sœur et à moi, des feuilles et des crayons, je n’ai jamais arrêté.» Le jeune Carougeois obtient d’abord un CFC aux Arts décoratifs puis poursuit avec des études aux Beaux-Arts. Ses parents lui font part de leurs craintes quant à son avenir, mais il n’abandonne pas sa vocation artistique. «Il faut se battre pour faire ce qu’on a envie», insiste Steve, la mine souriante.

«Cela me rassure»

Si la Ville et la SCHG lui ont donné carte blanche pour la cage d’escalier du parking souterrain, elles lui ont demandé en revanche d’impliquer deux jeunes du quartier dans le projet: Farouk et Yassine, deux amis âgés entre 20 et 22 ans.

Le courant passe rapidement entre les trois artistes. «Parfois j’ai un peu peur de l’avenir, mais quand je vois ces jeunes à la fois ouverts et en qui on peut avoir confiance, cela me rassure», confie le graffeur.

Durant les cinq jours de peinture, Steve Dunand a tenu à fixer en cadre au binôme tout en leur laissant une marge de manœuvre. Pendant qu’il se concentrait sur le hibou, il donnait quelques indications aux jeunes pour le remplissage des feuilles au bas du mur. «J’essayais de les conseiller mais de toujours leur laisser un choix», précise-t-il. À l’entendre, la magie a pris. «Farouk et Yassine n’avaient pas peur de demander à leur amis qui venaient les chercher de repasser plus tard quand ils auraient fini. Je pouvais vraiment compter dessus.»

«C’est un risque à accepter»

L’œuvre terminée n’a pas été endommagée. Son auteur sait que le risque de tags est là. «C’est un risque à accepter mais pour l’instant j’ai toujours eu de la chance», note-t-il. Que le dessin plaise ou non, il y a une forme d’identification des gens à ce nouveau décor, observe Steve Dunand. «Les habitants en parlent, cela crée un lien.» Une femme lui a même confié qu’elle avait moins peur de descendre dans la cage d’escalier depuis qu’elle avait été repeinte. «Cela m’a touché.»

L’artiste n’en est pas à sa première fresque à Genève. Il est notamment l’auteur de la peinture sur la cabine SIG entre le Palladium et le Pont Sous-terres, ainsi que de l’immense poisson de Château Bruyant.

Le graffeur pourrait être à nouveau mandaté en 2020 par la Ville pour décorer une autre allée de Planète Charmilles. La SCHG souhaite en effet repeindre la vingtaine d’accès aux immeubles et parking du complexe.