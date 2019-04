«Je suis toujours sous le choc, je n’en reviens pas». Jointe mardi matin, Leïla el-Wakil, historienne de l’architecture et spécialiste du patrimoine, explique que le fait d’avoir vécu tout cela en direct amplifie encore l’émotion: «Avec les médias, on suit ce type d’événements tragiques en boucle. Cela vous prend forcément encore plus aux tripes. C’est comme si on y était!»

Pour l’heure, la spécialiste du patrimoine reste surtout incrédule: «Comment un incendie d’une telle ampleur a-t-il pu prendre aussi rapidement? Lors de rénovations comme celle de Notre-Dame, on sait que de tels risques existent et on prend des mesures très spéciales avec des systèmes coupe-feu pour éviter l’embrasement général. Comment se fait-il, alors que le sinistre a démarré à 18 h 50, qu’à 20 heures, on assistait à la vision apocalyptique d'une torche embrasant l'entier de la charpente?» Et de rappeler que notre Palais Eynard a aussi connu un incendie alors qu’il était en chantier: «Le feu avait pris dans les salles de réception dotées de belles peintures.»

Vitraux et sculptures uniques

Comme tous les amoureux du patrimoine, Leïla el-Wakil aime se balader dans Paris et entrer dans la célèbre cathédrale au cœur de la cité «quand il n’y a pas trop de touristes. C’est un monument importantissime. Le symbole de la capitale française avec la Tour Eiffel. Le gothique français dans toute sa splendeur, une des choses les plus admirables que l’architecture française ait produite, avec ses vitraux, ses sculptures uniques.» Un monument d’autant plus exceptionnel «qu’il s’est développé au fil du temps résistant aux guerres. Cet objet est si emblématique que l’idée même de son existence nous rassure et nous aide à traverser les âges à ses côtés.»

Ce qui rassure aussi Leïla el-Wakil, c’est que «les vieilles maçonneries résistent. Les bâtisseurs d’antan, les maîtres maçons, les tailleurs de pierres avaient des savoir-faire qui leur permettaient de réaliser des édifices à la limite des possibilités constructibles pour l’époque. La fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle marquent l’avènement du beau gothique. Une gageure de bâtir un monument aussi élevé que Notre-Dame avec les connaissances en génie civil d’alors! C’est aussi cela qui nous impressionne tant.»

«L’authenticité est perdue»

L’historienne de l’architecture n’est pas trop inquiète pour la reconstruction de la cathédrale: «Aujourd’hui, on peut tout faire. On sait comment on construisait au Moyen Âge. Techniquement, on dispose d’équipes de restauration qui connaissent ces savoirs d’alors. De toute façon, notre patrimoine est constamment en phase de restauration. Notre-Dame de Paris a elle-même été sérieusement vandalisée à la Révolution. Par manque d’entretien, alors que son rayonnement gothique s’était atténué après la Renaissance au profit du classicisme, elle a dû nécessiter un important lifting dès les années 1840, après que Bonaparte a pris conscience de l’intérêt de ce bâtiment historique.»

Reste la question de savoir si l’on reconstruira Notre-Dame à l’identique ou pas. «L’authenticité de toute façon est aujourd’hui perdue et on ne pourra pas refaire la charpente avec des poutres du XIIe siècle…» La spécialiste du patrimoine souligne «qu’une charpente est faite pour abriter un tel monument et supporter sa couverture. Peut-être qu’une charpente métallique ou autre qu'en bois apporterait plus d’avantages matériels au niveau structurel. Il faudra d’abord faire toutes les expertises d’ingénieurs et pour connaître précisément l’état des murs avant de pouvoir trancher.»

«Des intouchables!»

Leïla el-Wakil rappelle encore «qu’à l’image de la Frauenkirche de Dresde, quantité de bâtiments et même des villes entières ont été reconstruites après la Seconde Guerre mondiale. On sent cependant parfois qu’on est dans un édifice reconstruit. Ce ne devrait pas être le cas avec Notre-Dame dont l’enveloppe devrait pouvoir être préservée.» Et de citer trois édifices reconstruits à l’identique après avoir brûlé: «La magnifique chapelle du Saint-Suaire du Guarino Guarini datant du XVIIe siècle, à Turin, l’opéra de la Fenice à Venise et le pont de Lucerne.»

Leïla el-Wakil constate ainsi que les bâtiments emblématiques sont généralement reconstruits à l’identique: «Macron a immédiatement manifesté ce désir pour le joyau de l’île de France. Il existe des intouchables, ces monuments connus dans le monde entier qui ne peuvent qu'être reconstruits qu’à l’identique». (TDG)