Le glas a sonné pour les cabines téléphoniques

«Une page se tourne, on ferme le livre.» C’est par ces paroles que Thierry von Kaenel, responsable des cabines téléphoniques Swisscom pour la Suisse romande, a clos une aventure de cent quarante ans. La première cabine publique avait été installée à la poste de Fraumunster, à Zurich, en 1881. Jeudi, entre 9 h 30 et 10 h, celle du quai Gustave-Ador, dernière de son espèce en Suisse romande, a été démantelée, laissant les nouvelles technologies prendre le pas sur la téléphonie fixe publique.

Alicia Richon, porte-parole de l’opérateur, rappelle qu’à son apogée, soit entre 1995 et 1998, «il y a eu jusqu’à 58 000 cabines téléphoniques dans le pays, dont 34 000 en Suisse alémanique. Mais à la fin des années 90, avec l’apparition des téléphones mobiles, leur nombre a commencé à décliner. Puis ça a été la chute libre quand les natels sont devenus accessibles à tous.»

Désuétude progressive

Ce déclin s’est poursuivi, et dans les années 2010, leur nombre a été sensiblement réduit: «Nous avons démonté celles qui n’étaient pas rentables sur la base d’un calcul coûts-bénéfices, soit un rapport entre leurs revenus et les coûts en électricité, en nettoyage ou en maintenance, mais sans toucher aux cabines qui faisaient partie du service universel», ajoute le responsable.

Quoi qu’il en soit, le nombre d’appels a chuté de 95% entre 2004 et 2016, et l’utilisation des cabines est progressivement devenue désuète. «Nous avons reçu étonnamment peu de plaintes lors de leur démantèlement, rassure la porte-parole de l’opérateur. Elles provenaient principalement de gens qui se trouvaient sur place lors des démontages et regrettaient qu’une part du mobilier urbain faisant partie de leur vie disparaisse.»

Le coup de grâce à ces belles boîtes rouges disséminées dans tout le pays a été porté le 31 décembre 2017. «À cette date, nous n’avions plus d’obligation de maintien des cabines publiques. Cela ne faisait plus partie du mandat de service universel», rappelle Thierry von Kaenel, qui ajoute que ce démantèlement n’est pas du tout spécifique à la Suisse: «Nous vivons une révolution technologique qui va vers le tout-mobile.» Ainsi, dès janvier 2018 et jusqu’à cette année, 3200 cabines sont passées de vie à trépas.

Un démontage compliqué

Concrètement, le démontage de ces cabines téléphoniques consiste à couper l’alimentation électrique, puis un technicien Swisscom procède au démontage de l’appareil téléphonique mural, enlève tout ce qui est corporate, les logos et autres autocollants. Enfin, une entreprise partenaire de génie civil démonte l’installation et procède à la remise en état du terrain puis à l’élimination et au recyclage de la cabine. Cela n’a pas été une mince affaire jeudi, pieds-de-biche et burins d’acier ont été nécessaires pour en venir à bout.

Mais une autre solution existe pour éviter à ces postes téléphoniques d’un autre temps de disparaître. Elle consiste à les recycler afin de les transformer en boîtes d’échange ou de troc, en lieux d’installation d’un défibrillateur, en bibliothèques ou en espaces d’information. «Nous avons écrit aux communes afin de leur proposer de reprendre ces cabines gratuitement. À elles de leur trouver l’utilisation idoine. Au niveau suisse, nous avons déjà cédé 650 cabines, dont 250 en Suisse romande. Mais nous ne les vendons pas aux particuliers», note Thierry von Kaenel.

Les deux seules encore en service en Suisse se trouvent à Romanshorn (TG) et à Baden (AG). La cabine argovienne sera démontée le 28 novembre. Ce sera la dernière.