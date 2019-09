Le giratoire ne doit plus être la bête noire des cyclistes

Adoptez les bons comportements

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) rappelle sur son site internet (bfu.ch/fr) les bons comportements à adopter dans les ronds-points. Aperçu.



Règles de base

- Observez les autres usagers de la route et gardez une vue d’ensemble de la situation.

- Les véhicules qui circulent dans le giratoire ont la priorité sur ceux qui veulent s’y engager.

- À l’approche d’un giratoire, soyez attentifs aux piétons et aux cyclistes.



Entrer dans un giratoire

- À l’approche du giratoire, ralentissez et soyez prêt à freiner.

- Regardez à gauche pour voir si un véhicule prioritaire s’approche.

- Si la voie est libre, vous pouvez vous engager dans le giratoire, si possible sans vous arrêter.



Dans le giratoire

- Vous êtes prioritaire, excepté lorsque vous changez de voie. Signalez tout changement de voie.

- Dans les giratoires à une seule voie, les cyclistes ne sont pas tenus de serrer la droite de la chaussée. Ils peuvent rouler au milieu de la voie.

- Automobilistes et motocyclistes, soyez particulièrement attentifs aux vélos et aux scooters, et ne les dépassez pas.



Quitter un giratoire

- Signalez que vous allez quitter le giratoire immédiatement après la sortie précédant celle que vous voulez emprunter.

- Ne coupez pas la route aux autres usagers, en particulier aux deux-roues.

- Soyez attentif aux piétons.



Giratoires à voies multiples

- Si vous quittez le giratoire à la première ou à la deuxième sortie, utilisez la voie de droite. Pour toutes les autres sorties, circulez sur la voie de gauche.

- Cyclistes et conducteurs peu expérimentés, restez sur la voie de droite.



