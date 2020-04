Le genevois Infomaniak lance sa plateforme de visioconférence

Après plusieurs semaines de confinement, les logiciels de visioconférence ont fait leur entrée dans notre quotidien. Certains les utilisent pour le travail, d’autres pour les apéritifs entre amis ou des réunions de famille. Dans tous les cas, la difficulté est de savoir quel outil utiliser. Il faut dire que le choix est pléthorique. De Zoom à Hangouts en passant par Skype, Houseparty ou Whereby, des dizaines de possibilités existent.

L’arrivée sur le marché de Meet, la nouvelle plateforme de visioconférence d’Infomaniak, pourrait faire l’unanimité. Selon les experts interrogés, cette dernière offre une alternative sécurisée et totalement gratuite à la populaire Zoom, qui a essuyé de nombreuses critiques ces dernières semaines.

«Plus fiable que Zoom»

«Meet est bien plus fiable que Zoom, confirme Sébastien Fanti, avocat et préposé à la transparence dans le canton du Valais. Elle dispose surtout d’un siège juridique en Suisse, respecte notre droit et stocke les données sur notre territoire. Ce qui est un avantage indéniable.»

Pour Stéphane Koch, vice-président d’ImmuniWeb SA, une entreprise spécialisée dans la sécurité web, «ce logiciel est une très bonne alternative aux versions américaines. Il répond à la plupart des besoins du grand public tout en assurant une protection des données largement suffisante.» Il estime tout de même que Zoom n’est pas à bannir. «Elle a effectivement eu des problèmes de sécurité, mais a corrigé très rapidement ces lacunes et, personnellement, je pense que ça reste une option valable.»

C’est le 27 mars que l’équipe d’Infomaniak a pris la décision de proposer une autre solution que celle des géants du web. Cinq jours plus tard, Meet était disponible. «Notre logiciel se base sur un système open source nommé Jitsi Meet, indique Thomas Jacobsen, en charge de la communication chez Infomaniak. Nous l’utilisons déjà à l’interne car la majorité des collaborateurs travaillent un jour par semaine au moins à la maison, mais nous avons dû mettre en place dans un temps record l’infrastructure requise pour supporter une charge massive.»

C’est chose faite. La plateforme est désormais accessible directement depuis le navigateur web. Elle ne nécessite pas d’installation de programme ou de création de compte. Elle permet de discuter avec un nombre illimité de personnes (au-delà de 100, il se peut que les nouveaux venus aient leur caméra coupée), de partager son écran, des commentaires ou encore d’afficher les participants sous forme de mosaïque à l’instar de ce que fait Zoom. «À la différence de cette dernière, le temps d’utilisation n’est pas limité à quarante minutes et les données ne sont pas analysées ni vendues», ajoute le responsable. Petit bémol: il n’est pas possible d’enregistrer la conversation à ce stade.

Versions améliorées

La société assure que la gratuité restera de mise à l’issue de la crise sanitaire. «En revanche, nous proposerons des versions améliorées qui entreront dans notre suite d’outils pour PME.»

Pour Stéphane Koch, ce système suffira largement pour une grande majorité des utilisateurs. «Afin de garantir la sécurité de la conversation, il faut néanmoins que les utilisateurs veillent à mettre un mot de passe. Quant à ceux qui ont besoin d’applications plus pointues, pour des raisons légales ou de protection du secret des affaires, tels que dans le domaine médical, les conseils d’administration ou la finance, il existe des solutions qui intègrent une couche supplémentaire de sécurité, comme Signal, Threema Wire Red ou Pro, ou Tixeo.»

L’État opte pour WebEx

Alors que des milliers de fonctionnaires travaillent désormais chez eux, l’État a également dû faire un choix en matière de visioconférence. C’est l’application WebEx de Cisco qui a été choisie. Depuis le début de la crise, cet outil a permis de mettre en œuvre plus de 6500 réunions, réunissant virtuellement un total de 24'300 participants.

«Parmi les outils informatiques utilisés par l’État pour travailler à distance durant cette crise, WebEx est le seul qui ne soit pas hébergé au sein des infrastructures de l’État, mais ces données sont hébergées en Europe», indique Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures, qui est chargé de l’informatique et du numérique à l’État.

Ce choix s’explique par l’urgence de la situation. «Il a fallu agir au plus vite pour répondre à la demande de visioconférence, jusqu’ici peu répandue au sein de l’administration cantonale», ajoute le responsable en précisant que les fonctionnaires sont appelés à ne pas utiliser WebEx pour de l’information confidentielle ou secrète.

Les autres outils de visioconférence tels que Zoom restent accessibles, car «l’administration cantonale ne peut pas être coupée du reste du monde. Il s’agit de pouvoir participer à des visioconférences organisées par d’autres organismes.»

Pour l’enseignement à distance, le Département de l’instruction publique utilise depuis quelques années la plateforme d’apprentissage gratuite Google Classroom, qui comprend un outil de visioconférence.