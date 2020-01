Le fondateur du musée Ariana à l'honneur

Ce mardi 14 janvier est à marquer d'une pierre blanche pour les amoureux de Gustave Revilliod. En fait de pierre, il s'agit plus précisément de marbre bleu, rouge et beige, dans des tons pastel qui colorent agréablement une (grande) plaque commémorative. À l'initiative de l'Association des Amis du musée Ariana, soutenue par la Ville de Genève, elle a été apposée sur la façade du 12, rue de l'Hôtel-de-Ville. Là où, au XIXe siècle, a vécu ce Genevois trop peu connu. On lui doit pourtant la création du musée Ariana. Mais pas seulement.

Délégué de la Confédération

Fils de bonne famille, Gustave Revilliod est né à Genève le 8 avril 1817. Il décédera le 21 décembre 1890 au Caire, lors de l'un de ses très nombreux périples à travers le monde. Cet infatigable voyageur était d'ailleurs allé une première fois en Égypte pour le compte de la Confédération: en 1869, il était l'un des trois délégués helvétiques à l'inauguration du canal de Suez.

Un livre pour le découvrir

À l'occasion des 200 ans de sa naissance, un remarquable ouvrage* réalisé par une trentaine de chercheurs, spécialistes et conservateurs est paru. Il retrace les multiples facettes de cet homme de lettres et éditeur, mais aussi mécène et surtout collectionneur amoureux du beau, aussi éclectique que compulsif. Il a légué à la Ville de Genève pas moins de 30'000 objets! Sculpture, peinture, horlogerie, orfèvrerie mobilier, vitraux et bien sûr livres - sa bibliothèque comptait environ 10'000 ouvrages - tout l'intéressait.

Un legs pas respecté

Cet incroyable héritage, Gustave Revilliod voulait en faire profiter le plus grand nombre. Quand le 12 Hôtel-de-Ville deviendra trop étroit, il entreprendra la construction du Musée Ariana, de 1877 à 1884, pour y entreposer ses formidables collections. À sa mort, celui qui fut aussi député au Grand Conseil et conseiller municipal dans sa commune du Petit-Saconnex, lègue à la Ville son domaine de Varembé. Quelque 36 hectares qui s'étagent des rives du lac à l'Ariana. Le mécène précise que son accès au public devra être garanti à perpétuité et qu'il ne devra pas être vendu en tout ou partie.

Las, en 1929, sur pression du Canton et de la Confédération et en totale contradiction avec le testament de Gustave Revilliod, on érige le Palais des Nations. Voilà le domaine de Varembé amputé de près d'un huitième de sa surface. La vue sur le lac depuis l'Ariana est définitivement condamnée. Les collections, elles, ont été morcelées. Elles enrichissent aujourd'hui divers musées genevois, même si les objets de verre et de céramique demeurent très présents à l'Ariana.

*«Gustave Revilliod, 1817-1890: un homme ouvert au monde», ouvrage collectif, Éd. Cinq-Continents.