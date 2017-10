Le financement de la plage des Eaux-Vives n’est pas 100% garanti

La construction de la plage des Eaux-Vives a été lancée en septembre, en grande pompe. Normal. Ce futur lieu de détente est l’un des aménagements les plus attendus par les Genevois. On peut parier que les baigneurs seront nombreux à son ouverture, en 2019. On espère surtout qu’ils seront conquis.

L’Etat dispose en effet de 61 millions de francs pour l’ensemble du programme (y compris l’extension du port de la Nautique), dont 48 millions uniquement pour la plage et son esplanade. Mais il est légitime de se demander si ce montant suffira.

Premier dépassement

Un premier incident soulève des doutes. Les députés de la Commission des travaux ont été avertis d’un léger dépassement de crédit occasionné par des travaux archéologiques. Ces fouilles étaient déjà prévues. Mais elles devaient profiter de la mise à sec du lac à cet endroit qui, désormais, ne se justifie plus puisque l’emprise de la plage a été réduite. Il faudra donc prolonger le batardeau jusqu’au lieu des fouilles. Il en coûtera entre 500 000 et un million de francs, pris sur le crédit.

Cette anicroche rappelle que le projet de plage a beaucoup évolué depuis que le Grand Conseil a débloqué les crédits en 2009. Le recours du WWF a conduit l’Etat à revoir son concept. Il a dû réaliser de nouvelles études et refaire toute la procédure.

Projet modifié

Il en est ressorti un projet passablement modifié, qui a vu l’adjonction d’une mare au milieu de l’esplanade. Du coup, la quantité de remblais nécessaire a été réduite de moitié. Or les remblais sont une source de revenu pour celui qui les entrepose, en l’occurrence l’Etat. Une telle réduction des volumes risque d’avoir un impact sur le budget. Par ailleurs, la réalisation de la mare nécessite des travaux de génie civil plus complexes qu’un simple remblayage. Elle entraîne aussi la construction d'une passerelle, inexistante dans le projet de départ.

Tous ces éléments risquent d’alourdir la facture. Les 48 millions vont-ils suffire à réaliser en totalité le projet modifié? Ou faudra-t-il demander un complément?

La question a été posée par la Tribune de Genève au Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), qui gère le projet. Les réponses ne sont pas catégoriques, ni dans un sens ni dans l’autre.

Evolution du chantier

Son porte-parole, Marceau Schroeter, répond: «Le budget voté est suffisant pour réaliser une plage et un port aux Eaux-Vives répondant aux demandes de la loi d’investissement. La finalisation des aménagements dépendra de l’évolution du chantier et des demandes des différents partenaires.»

Le point à la fin de l'année

Pour plus de précisions, il nous dirige vers la secrétaire générale adjointe Karine Salibian-Kolly, qui préside le comité de pilotage de la plage. «Il est trop tôt pour répondre dans le détail. Toutes les soumissions aux entreprises ne sont pas encore rentrées. Nous pourrons faire le point à la fin de l’année. Si nous ne sommes pas dans la cible, nous chercherons des économies dans le projet. Mais le département s’est engagé à être complètement transparent sur le dossier, à l’exemple de ce qui se fait pour le CEVA.» On en saura donc plus d’ici à quelques semaines. (TDG)