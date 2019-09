Le feu se déclare dans la maison du brocanteur

Une petite maison en bord de route de campagne, bien connue du voisinage pour son intégration parfaite dans la nature qui l’entoure. Ce dimanche, en fin d’après-midi, l’harmonie du lieu est brutalement rompue. Les pompiers viennent d’investir cette adresse originale. Le temps presse. Il y a le feu à Carre-d’Amont, un hameau situé sur la commune de Meinier. La fumée se voit de loin, notamment quand on vient de La Pallanterie pour rejoindre Jussy.

L’incendie a pris dans la cuisine de la masure. Les flammes attaquent déjà le plancher de la chambre située juste au-dessus. Un seul occupant, un retraité, brocanteur à plein temps. Il est parvenu à s’extraire du sinistre avant l’arrivée des secours, mais il a inhalé beaucoup de fumée. Son état nécessite un transport immédiat à l’hôpital. On fait appel à l’hélicoptère, qui se pose dans le champ juste à côté.

«Nous avons tiré une lance et stoppé la propagation du feu vers le haut, explique le capitaine Frédéric Jaques du SIS. Nous sommes intervenus avec 17 hommes et 5 véhicules. Les sapeurs volontaires de Meinier et de Gy sont venus en renfort, 15 hommes, rapidement sur place, pendant que la police assurait un périmètre de sécurité.»

Les pompiers ont ensuite investi le toit pour dégarnir la structure, retirer les tuiles afin de traquer les foyers cachés. La surface à contrôler est moins vaste et moins haute que celle de l’immeuble de Chêne-Bougeries, traitée durant toute la nuit de vendredi à samedi, suite, là aussi, à un incendie aux causes accidentelles.

