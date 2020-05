Le festival «Mai au Parc» à Lancy est reporté à 2021

Il aurait dû être le premier festival open air de la saison, et se dérouler du 29 au 31 mai dans la parc Bernasconi à Lancy. Mais la commune et les organisateurs viennent de décider d'annuler l'édition 2020 pour la reporter aux 21, 22 et 23 mai 2021. C'est «la mort dans l'âme», explique le communiqué envoyé par l'association ZIC Zag Zoug qui a repris l'organisation de cette manifestation, que la Ville de Lancy et les organisateurs ont pris cette décision.

Selon l'association, il était «illusoire de croire que nous pourrions nous retrouver comme si de rien n’était à partir du 29 mai prochain pour faire la fête dans ce magnifique lieu qu’est le Parc Bernasconi». Mais, poursuivent les organisateurs, «malgré ce coup dur, notre énergie ne faiblit pas et d’ores et déjà nous travaillons pour que tous les artistes engagés soient si possible reconduits le printemps prochain. Il en va de même pour tous les partenaires, prestataires, stands, équipes techniques et bénévoles dans la mesure de leurs possibilités.»