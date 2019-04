Le faux Dr Romand va pouvoir quitter sa prison

À la moindre évocation de son nom, un frisson parcourt toute une région, et bien au-delà. Jean-Claude Romand, 64 ans, faux médecin, meurtrier de son épouse, de ses deux enfants et de ses parents, peut quitter sa prison de Saint-Maur, dans l’Indre. Dans un communiqué publié jeudi, la Cour d’appel de Bourges a annoncé qu’elle accorde la liberté conditionnelle à l’homme condamné à la perpétuité en 1996 par la Cour d’assises de l’Ain.

Jean-Claude Romand aura donc passé vingt-six ans au total derrière les barreaux. Et maintenant? Sa libération est conditionnée à «une période de placement sous surveillance électronique», annonce la justice française. Le sexagénaire aura par ailleurs interdiction de se rendre dans les trois régions de France où il a été actif. Parmi celles-ci, la région Auvergne-Rhône-Alpes, frontalière avec la Suisse.

Du mensonge à la mort

C’est précisément entre Genève et l’Ain que Jean-Claude Romand a fabriqué son destin, mensonger et funeste. Son diplôme de médecine de l’Université de Lyon? Il n’a jamais passé les examens de deuxième année et ne l’avait jamais obtenu. Son emploi à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève? Faux, tout comme les congrès internationaux de médecine auxquels il disait participer. Durant dix-huit ans, le faux Dr Romand a enserré sa famille dans sa mythomanie. Pour vivre, il escroquait parents et amis, prétendant placer leur argent sur un compte à haut rendement en Suisse. En réalité, Jean-Claude Romand occupait le vide de ses journées à lire des journaux sur des aires d’autoroute, dans des bibliothèques et même à la cafétéria de l’OMS.

Le drame familial se noue en janvier 1993 quand le doute s’empare de ses proches. C’est que les victimes de son escroquerie lui réclament leur retour sur investissement après les fausses promesses et l’attente: le mensonge magistral de Jean-Claude Romand est sur le point de voler en éclats. Il est le seul à savoir quelles ont été les dernières paroles de son épouse, mais pour certains, elle avait découvert, en appelant le standard de l’OMS, le supposé employeur de son mari, qu’aucun Jean-Claude Romand n’y travaillait.

«J’ai toujours su que la mort était la seule issue», dira ce dernier au juge de la Cour d’assises qui le condamnera à la perpétuité. Dans sa maison de Prévessin-Moëns, il a d’abord abattu son épouse à coups de rouleau à pâtisserie. Puis, il s’est servi d’une carabine pour ôter la vie à ses deux enfants. Le faux médecin s’est ensuite rendu chez ses parents, dans le Jura, à 60 kilomètres de là. Il a mangé avec eux une dernière fois avant de les abattre.

À son retour dans la maison de la route de Bellevue, à moins de cinq kilomètres de la douane, il avale des médicaments censés l’empoisonner, asperge sa maison d’essence et y boute le feu. Après avoir assassiné cinq personnes, il sera sorti du brasier par les gendarmes et guérira de ses graves blessures. La justice et les médias allaient alors découvrir l’imposture et la folie meurtrière dans les décombres d’une maison calcinée.

Les traces sur la maison

De cette affaire vertigineuse, l’écrivain Emmanuel Carrère tirera un roman à succès, «L’Adversaire», adapté au cinéma par Nicole Garcia, avec Daniel Auteuil dans le rôle de Jean-Claude Romand.

Aujourd’hui encore à Prévessin-Moëns, de petites traces de l’incendie restent visibles sur le toit en tuiles de la maison accolée à la frontière. De nombreux voisins ne sont plus là mais, régulièrement, les journalistes se postent dans le village frontalier en quête de témoignages et de souvenirs de ce «discret voisin». Un «narcissique criminel», selon les psychiatres, qui n’a pas fini de troubler les esprits. (TDG)