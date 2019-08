Le fantôme du voyageur japonais

Quelque chose cloche le long de la rade. Une légère impression de vide, une sensation de manque. Pourtant, les touristes s’agglutinent devant le monument Brunswick. L’Horloge fleurie reste prise d’assaut par les selfie sticks. Une scène de bord du lac, comme Genève en connaît chaque été. Alors quoi? Ou plutôt qui? Pour comprendre, il faut tendre l’oreille… et parler un peu le japonais.

Rien. Pas un son, pas un kana. Les touristes sont Chinois, Indiens ou encore Russes, mais les Japonais manquent globalement à l’appel. «Quand on se souvient de ce que c’était dans les années 80-90, avec parfois plus de dix bus qui leur étaient réservés sur le parking de la gare routière, on ne peut nier que les temps ont bien changé», résume Megumi*, guide retraitée à Genève. Et si les statistiques ne remontent pas au-delà de l’année 2000, la comparaison du nombre de nuitées de l’époque – 144 000 – avec celui de 2018 – 44 173 – confirme clairement l’impression, avec une baisse de 70%. Rome, Paris, Londres et… Genève

Alors on se dit que finalement se lancer dans les pas des touristes japonais, c’est aussi suivre la trace de ce qu’ils ont été. Car s’ils se montrent absents en 2019, personne ne les a vraiment oubliés. Avec leur appareil photo autour du cou, ils sont même devenus un cliché, un marqueur des années 80-90. Le symbole d’un tourisme de masse centré sur le groupe et basé sur l’efficacité. Une vision du voyage que nous aimions tant moquer.

Et si l’image est forte, c’est aussi parce que le circuit traditionnel faisait la part belle à la région. Au début des années 80, alors que le miracle économique nippon s’est accompagné d’une démocratisation du voyage à l’étranger, les Japonais se sont lancés à l’assaut express de l’Europe en une semaine. Un rythme dicté par la rareté des congés payés dans le pays. Et, au milieu des incontournables Paris, Londres et Rome, la quatrième ville étape du périple n’était autre que Genève. «C’était la porte d’entrée du Mont-Blanc, avec un aéroport international à un moment où l’avion restait un privilège», se souvient Megumi.

Les touristes japonais séjournaient deux nuits au bout du lac. Une journée était donc consacrée à un aller-retour à Chamonix, quand l’autre était partagée entre le Palais des Nations, le château de Chillon et les magasins de montres. «Il faut imaginer des groupes de quarante-cinq personnes débarquant chez un revendeur, se rappelle Megumi. Une partie d’entre eux ressortait avec des Rolex qui pouvaient coûter plus de 10 000 francs.»

Explosion de la bulle

Dans les magasins, des commissions attendaient les guides, alors que les pourboires pleuvaient dans les restaurants et hôtels du bord du lac. Une générosité forcément appréciée des acteurs du tourisme genevois – et des pickpockets de la gare – qui a permis le développement d’une petite économie locale florissante. Tatsuya Uchitomi, propriétaire des supermarchés japonais du même nom à Genève, parle d’une production de bentos – plateaux-repas japonais – qui pouvait atteindre deux cents unités par jour pour accompagner les touristes dans le TGV Genève-Paris. «La plupart des restaurateurs japonais occupaient ce segment, raconte Tatsuya Uchitomi. Certains de mes homologues produisaient jusqu’à cinq cents unités.» L’argent des touristes a par ailleurs permis à certains acteurs locaux de réussir une reconversion dans la restauration japonaise, alors que l’explosion de la bulle économique nippone dans les années 90 sonnait la fin de la période faste.

Car si les touristes de l’archipel se font aujourd’hui plus rares, c’est en partie dû à la morosité économique qui a gagné le pays depuis. «Il est vrai que les moyens ne sont plus les mêmes, reconnaît Fabien Clerc, directeur de Suisse Tourisme à Tokyo. Et la Suisse étant une destination chère, elle a particulièrement souffert.»

Si Zermatt et Grindelwald – devenues des destinations prisées des Japonais dans les années 80 – tirent encore leur épingle du jeu, Genève est devenue une ville où on ne s’arrête plus vraiment. Si bien que Genève Tourisme n’investit plus dans la promotion de la région sur sol nippon. Pour Tatsuya Uchitomi, son rôle même de ville étape a été mis en difficulté par l’ouverture de la ligne de TGV Lausanne-Paris, permettant de court-circuiter la région. «Nous produisons aujourd’hui plus de bentos dans le canton de Vaud», indique le commerçant.

Un pays de millionnaires

C’est sur ces propos que Tatsuya Uchitomi referme le livre des souvenirs. Le voyage dans le temps se conclut avec un peu de nostalgie, mais sans regret aucun. «On ne peut rien y faire», ajoute Megumi.

Une résignation à laquelle ne peut se résoudre Fabien Clerc. Une question de mandat pour le représentant de Suisse Tourisme au Japon, mais aussi de conviction. «À l’image de la Croix-Rouge et de l’ONU, Genève possède des marques internationales fortes qui parlent au public nippon. Des institutions sur lesquelles il faut capitaliser, comme a su le faire le canton de Vaud avec le musée Chaplin.»

D’autant plus que le touriste japonais a toujours des arguments à faire valoir. Fabien Clerc aime souligner que «le voyageur nippon reste très bien classé au rang des plus dépensiers par jour, avec 300 francs», quand le pays compte le «deuxième plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires de la planète». Des caractéristiques qui devraient être en mesure de séduire les acteurs du tourisme genevois. Une invitation à oublier le voyageur japonais des années 80-90 pour parier sur ses héritiers.

* Nom connu de la rédaction