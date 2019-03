Le directeur fête sa retraite avec 200 convives sous les ors du Grand Théâtre

Lundi soir, la Ville de Genève a organisé une réception pour le départ à la retraite de son directeur général. Le haut fonctionnaire s’apprête à quitter son poste après quinze ans au sein de l’administration municipale. Quelque 200 personnes ont été conviées et un peu moins de 190 se sont réunies dans le tout nouveau Grand Théâtre, mis gracieusement à disposition par le Conseil administratif pour la soirée. Une réception entièrement financée par la Ville.

A priori, rien d’anormal. Chaque employé de la Municipalité a droit à sa cérémonie de retraite, avec plus ou moins d’invités selon sa place dans la hiérarchie. Contacté, le directeur général de l’administration explique qu’une directive fixe les règles en la matière. Pour les directeurs, la limite a été fixée à 200 invités et 15 francs par convive. Sans prendre en compte la mise à disposition du personnel de la Ville et les locaux, le montant total s’élèverait donc à un peu moins de 3000 francs. Seulement?

Certains élus peinent à le croire. Le conseiller municipal PLR Guy Dossan posera une question orale lors de la séance plénière du Conseil municipal la semaine prochaine. «Comme je pars bientôt à la retraite je me suis récemment renseigné auprès d’un restaurant, raconte l’élu. Le forfait 15 francs par personne, c’est cacahuètes, chips et vin au verre.» En l’occurence, ce fut mignardises et pains surprises.

Au-delà du coût, ce qui surprend surtout, c’est le lieu de ces agapes. D’ordinaire, les départs à la retraite des fonctionnaires ont lieu au Palais Eynard. Mais pour le directeur général, le plus haut cadre de l’administration et le mieux payé, c’est le foyer du Grand Théâtre qui a été choisi, alors même que l’institution fraîchement rénovée n’a pas été inaugurée. Certains estiment que le faste du lieu et l’ampleur de l’événement sont «déplacés» au vu de la récente polémique sur les notes de frais. «C’est à se demander si certains ont vraiment pris la mesure de l’impact sur la population de cette affaire», s’insurge Maria Pérez, conseillère municipale d’Ensemble à Gauche. Guy Dossan s’interroge: «Alors que tous les fonctionnaires qui partent à la retraite font leur fête de départ dans un des salons du Palais Eynard, le directeur a droit au Grand Théâtre? Qu’est-ce qui le justifie?» Un étonnement partagé par la socialiste Maria Vittoria Romano. «Je peux comprendre que les gens trouvent cela déplacé. Pourquoi la fête a-t-elle eu lieu au Grand Théâtre? Pourquoi faire plus pour ce Monsieur que pour les autres fonctionnaires?» se demande la présidente de la Commission des finances du Municipal.

Mais pour d’autres, le cadre de la cérémonie se justifie entièrement. C’est le cas du président du Conseil municipal UDC, Éric Bertinat. «Qu’un haut fonctionnaire, dont la personnalité est appréciée et la compétence reconnue, ait droit à une réception pour son départ à la retraite me semble tout à fait normal, dit l’UDC. Je n’y ai pas vu un faste particulier. Je déplore l’état d’esprit qui règne actuellement et qui voudrait qu’on soit indifférent à la charge qu’exerce une personne.»

La polémique enfle d’autant plus que le futur retraité a été récemment épinglé par la Cour des comptes. Dans son rapport sur les frais professionnels des magistrats, l’organe de contrôle a pointé du doigt le fait que le directeur général ait «mis aux frais de la Ville les recharges de ses plumes de prestige». Selon le rapport, publié en novembre, le haut fonctionnaire a également bénéficié jusqu’en février 2018 d’un macaron de stationnement pour son véhicule privé, un privilège. Un manque de justificatifs pour «plusieurs dépenses dans des restaurants» et quant au «nombre de personnes présentes» a aussi été relevé par la Cour des comptes.

(TDG)