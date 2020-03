Le deuxième tour des municipales maintenu

Le second tour des élections municipales aura bien lieu le 5 avril. Le Conseil d’État a annoncé ce matin que malgré les mesures de semi-confinement liées à l’épidémie de coronavirus, il faudra aller voter. Pour les partis, en revanche, tout est chamboulé.

Comme les réunions de plus cinq personnes sont désormais interdites, les assemblées générales censées déterminer les futures alliances sont évidemment annulées. «Nous menons en revanche de larges consultations par mail ou par téléphone», explique le PLR Bertrand Reich.

En Ville, les Vert’libéraux et le PDC procéderont également par Skype et mail. «Nous posons les questions par écrit et nos membres ont jusqu’à ce lundi soir pour répondre», explique Luc Zimmermann, président de la section municipale du PDC.

Stratégie différente à gauche. Les Verts et le Parti socialiste s’en remettent à leur comité directeur respectif. Celui du PS a reconduit le ticket à quatre (Sami Kanaan, Christina Kitsos, Frédérique Perler et Alfonso Gomez) pour le Conseil administratif. Les écologistes en feront de même lundi soir, excluant de fait le candidat de la gauche radicale. «Ce n’est pas un refus de la gauche de la gauche. C’est une volonté de reconduire un ticket qui a fait ses preuves lors du premier tour», déclare Sylvain Thévoz. Le coprésident du PS Ville ajoute: «Au vu de conditions sanitaires extrêmement difficiles actuellement, il s’avère délicat de mener des tractations croisées et de croiser les programmes politiques.»

Plus généralement, la campagne d’entre deux tours n’aura pas le même visage qu’en 2015. Fini les poignées de main, le porte-à-porte et les stands. Au PS genevois, le bureau s’est déjà réuni en vidéoconférence lundi midi pour voir comment s’adapter. «Heureusement, nous avons le vote par correspondance, qui limite les dégâts, reconnaît Gérard Deshusses, président du PS genevois. Nous serons surtout présents sur les réseaux sociaux. Nous pourrons également travailler avec des flyers ou de petites vidéos.» Pour Bertrand Reich, les jeux sont déjà faits. «Si cette situation s’était présentée au début du premier tour, cela aurait été vraiment problématique. Mais là, les programmes des uns et des autres sont connus, les gens savent pour qui voter.»

Mais confinés chez eux, les Genevois auront-ils vraiment la tête à choisir leurs Exécutifs communaux? «Il faudra mobiliser l’électorat, poursuit Gérard Deshusses. Sinon, ce scrutin risque d’être secondaire dans l’esprit des gens.» N’aurait-il pas fallu repousser l’échéance? «Le problème, c’est que l’on ne sait pas combien de temps cela va durer, note Céline Amaudruz, présidente de l’UDC Genève. Les nouveaux pourront-ils même prêter serment? Qu’en sera-t-il des votations du 17 mai?» La conseillère nationale voit un autre problème lié au confinement. «J’ai demandé un recomptage des voix, car pour certaines communes le quorum se joue à quelques voix près. Or, vu les dernières votations genevoises, on a pu voir que des erreurs arrivent. Il faut absolument qu’un nouveau décompte puisse avoir lieu.»

L’épidémie aura aussi un impact sur la vie politique municipale: suivant les décisions du Conseil d’État, le Conseil municipal de la Ville de Genève a annoncé lundi qu’il annulait toutes ses séances plénières et de commission au moins jusqu’au 31 mars.