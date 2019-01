Le deuxième Suisse arrêté au Maroc est lui aussi un Genevois

On en sait un peu plus sur N.P., le Suisse arrêté jeudi au Maroc. Il s'agit d'un Genevois binational anglais, également converti à l'Islam. Le jeune homme, âgé de 32 ans, faisait régulièrement des allers-retours avec le Maroc depuis 2015. Il s'y serait installé de façon plus ou moins permanente aux environs de 2016, début 2017.

N.P. a fréquenté l'école internationale de Genève, puis suivi une formation de médecines naturelles et traditionnelles dans une école située en Bretagne. Il possède un site web où il propose des soins à domicile de médecine traditionnelle chinoise, à Genève. Impossible de prendre rendez-vous cependant, le numéro ayant été coupé.

Sur Facebook, N.P. affirme fièrement s'être converti à l'Islam. Ses publications varient entre conseils santé et citations liées à sa nouvelle religion.

Première arrestation

Pour rappel, son compatriote K.Z., un genevois installé au Maroc depuis 2015, a été arrêté le 29 décembre. Après une adolescence difficile, ponctuées de vols et de violences, il s'est converti à l'Islam en 2011. Sa conversion s'est peu à peu transformée en radicalisation au contact d'un groupe d'extrémistes gravitant autour de la mosquée du Petit-Saconnex, qu'il fréquentait.

Pour l'heure, les liens de N.P. avec la mosquée du Petit-Saconnex ne sont pas connus. (TDG)