Le député Zacharias lance un «lobby des riches»

Les neuf projets de loi déposés récemment par le Parti socialiste pour recalibrer le bouclier fiscal protégeant les plus gros contribuables du canton sont restés sur l’estomac de l’ex élu MCG Ronald Zacharias. Passé au parti rival fondé par Éric Stauffer, le GeM, il estime qu’il faut passer à l’attaque. «Je viens de créer une association baptisée «Halte à l’enfer fiscal genevois».

Elle vise à regrouper spécifiquement les 3000 ou 4000 contribuables, dont la fortune dépasse les vingt millions et dont 2500 sont protégés par le bouclier fiscal. Ils assurent tout de même 70% des recettes fiscales au titre d’impôt sur la fortune et du revenu». Les autres contribuables, notamment la masse des «petits millionnaires», souvent simples détenteurs de leur logement, ne sont pas la cible principale des attentions du député. Pour Ronald Zacharias, la voix du «lobby des riches» doit se faire entendre dans le débat public: «Aujourd’hui, à son niveau actuel le bouclier fiscal fait déjà fuir 20 à 30 grandes fortunes par an. Mais s’il était aboli, ce sera une marée. Calculer le trou prévisible pour le fisc genevois et les prestations de l’État de l’exode de ces contribuables que nous connaîtrons, aura du poids. Ce ne sont pas des profiteurs et nous devons leur dire, à l’inverse de ce que leur dit la gauche: restez à Genève! Car jusqu’ici dans cette ville, il n’y a que ceux qui tendent la main qui se font entendre!»

Parti pour durer

Ce sont les débats autour des forfaits fiscaux et du bouclier fiscal qui font monter le député aux barricades. «Le bouclier fiscal permet d’éviter une politique confiscatoire interdite par la Constitution fédérale. Mais les riches contribuables payent bien plus que les 60% de leur revenu imposable au titre de l’imposition cantonale. Il faut ajouter 10% au titre de l’imposition fédérale, somme à laquelle s’ajoute parfois 10% pour les indépendants qui financent eux-mêmes leur AVS, ainsi que l’impôt immobilier complémentaire, et le rendement notionnel de la fortune de 1%. Dans certains cas, l’impôt est propusé au-delà de 100% du revenu imposable.»

A titre personnel, le député Zacharias aurait lui-même vécu ce cas de figure. Son association créée, le député entend maintenant la faire connaître à «ses alliés naturels» de la Chambre immobilière et des associations économiques. À la différence de la fugace «Association des locataires progressistes», crée en 2015 dans le cadre d’une votation sur la LDTR, il assure que l’association «Halte à l’enfer fiscal» est partie pour durer.

«Pas la même priorité»

La création de la structure est accueillie avec philosophie par le Parti socialiste. Le député Romain de Sainte-Marie la salue même ironiquement: «Il est évident que M. Zacharias est personnellement concerné par ses questions de bouclier. Il défend les plus fortunés, c’est son droit. Nous n’avons pas les mêmes priorités, puisque, pour nous, c’est la défense de la classe moyenne et des plus pauvres qui est au centre de notre combat». Sur le fond, le socialiste défend la suspension du bouclier fiscal qui «protège les personnes disposant d’énormes fortunes et de revenus moyens, un cas de figure assez rare», assure-t-il. Hasard du calendrier, la commission fiscale du Grand Conseil a annoncé mardi avoir repris l’examen du projet de réforme de l’imposition sur les bénéfices des entreprises. L’ancien RIE III, rebaptisé PF 17, prévoit toujours un taux d’impôt de 13,49% et des mesures d’accompagnement.

Le groupe Lozali s’exile à Tannay

(TDG)

Alors que le député Ronald Zacharias s’active pour maintenir le bouclier fiscal protégeant les personnes physiques, c’est-à-dire les contribuables, le groupe Lozali, partiellement aux mains de son épouse, quitte Cologny pour Tannay dans le canton de Vaud. Ce groupe, qui emploie 1600 employés et gère les compagnies de transports maritimes Corsica-Ferries, Sardinia Ferries, Elba Ferries, ferait ainsi une «économie d’impôt de plusieurs centaines de milliers de francs par an. «En matière d’imposition des entreprises, la visibilité est actuellement très mauvaise à Genève», relève le député. «À l’inverse, dans le Canton de Vaud la situation est claire: les personnes morales payeront entre 13 et 14% d’impôts. Or la seule loyauté d’un entrepreneur est celle due à ses clients et ses actionnaires pas envers l’État qui gère le territoire dans lequel il se trouve», estime le député Zacharias. En novembre dernier, le magazine Bilan évaluait sa fortune et celle de son épouse dans une fourchette de 200 à 300 millions de francs. M.BN