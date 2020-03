Le dépistage remboursé mais soumis à critères

Le coronavirus est fourbe. Ses symptômes se confondent avec ceux d’une banale grippe, quand il y en a. Pour établir l’infection au Covid-19, seul un test en laboratoire est efficace. Outre le fait qu’il soit soumis à des critères stricts, ce dépistage a un coût: de plusieurs centaines de francs à 1000 francs selon les laboratoires, comme l’a rapporté «Le Temps». Depuis mardi matin, la question de son remboursement est réglée: le Département fédéral de l’intérieur a annoncé que le test sera remboursé dès le 4 mars par l’assurance maladie obligatoire à hauteur de 180 francs. Une des mesures préconisées par l’Office fédéral de la santé publique pour limiter le développement de l’épidémie.

Des critères stricts

Pas question pour autant de se ruer chez son médecin pour se faire dépister à tout va. Car tout le monde n’est pas éligible. Nicolas de Saussure, porte-parole des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), explique que les demandes de dépistage doivent venir des médecins traitants. Dans les cliniques et hôpitaux, «les tests ne sont menés que si les personnes répondent aux critères suivants: des symptômes et un séjour dans une région à risque ou contact avec une personne dont le test est confirmé positif».

Le médecin traitant peut prescrire un test mais rares sont ceux qui le réalisent – cela nécessite un équipement spécial. À Genève, ce prélèvement naso-pharyngé est pratiqué par les HUG, la clinique La Colline, la permanence d’Onex et l’Hôpital de La Tour. Les analyses sont toutes effectuées au Centre national de référence pour les infections virales émergentes (CRIVE) des HUG. Les résultats y sont délivrés en quatre heures environ. Une dizaine d’autres laboratoires en Suisse peuvent analyser ces prélèvements mais le CRIVE reste une référence: tout cas détecté positif en Suisse est envoyé au Centre pour confirmation. Quelque 200 échantillons y sont examinés par jour.

Impact sur les primes?

Le remboursement du test, en soi une bonne nouvelle, va-t-il provoquer une hausse des primes? Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse, faîtière des assurances maladies, se veut rassurant. «Sous réserve du nombre de cas, nous pouvons imaginer que les réserves des assurances sont assez importantes pour éviter un impact majeur sur les primes.»

Autre interrogation: faut-il s’attendre à une déferlante de demandes de dépistage? Le président de président de l'Association genevoise des médecins de famille, Didier Châtelain, se montre plutôt confiant. «Pour l’instant, les gens ont une réaction adéquate; nous ne sommes pas submergés par des patients qui exigent d’être testés.»

Test exigé par l’employeur

Que faire si l’employeur exige qu’un collaborateur qui tousse ou se mouche se fasse tester? C’est justement arrivé à Julie*. Cette employée d’une multinationale genevoise souffre d’un léger refroidissement depuis quelques jours, avec maux de gorge et voix rauque. «Mon patron m’a demandé de rentrer chez moi et de ne revenir que lorsque j’aurai été testée négative au dépistage du coronavirus!»

Suivent deux jours de «galère» pour la jeune femme, entre appels à la Hotline du Canton (sans réponse), aux HUG qui l’adressent à son médecin traitant, ce dernier la renvoyant vers l’Hôpital, qui la redirige à la Clinique des Grangettes, «qui a décrété que mes symptômes et mon «historique» - concert en présence d’amis rentrés d’Italie - n’étaient pas suffisants pour prétendre au dépistage». Julie a alors appelé son chef, qui lui a demandé de prendre un congé maladie et de revenir quand elle se sentirait mieux.

La Genevoise s’interroge sur l’efficacité de la prise en charge des cas suspects: «Permet-elle vraiment d’identifier les malades?» Elle espère «que d’autres employés ne sont pas forcés par leur employeur de courir après ce test...» Didier Châtelain indique ne pas en avoir entendu parler. «Mais il est évident que nous ne ferons pas le jeu d’employeurs qui demanderaient des tests sans répondre aux critères. Nous délivrerons les dépistages en fonction de la situation médicale de chacun. Tout comme nous ne fournirons pas d’arrêt maladie «préventif», ça n’existe pas et ça ne doit pas être toléré.»

Il confirme en revanche combien la pose de diagnostic est délicate. «Je reçois tous les jours des patients avec des symptômes grippaux. Je n’ai encore pas eu de fortes suspicions de coronavirus donc je n’ai pas demandé de dépistage. Mais j’ai suggéré à certains patients de rester quelques jours chez eux. Le diagnostic est délicat, même si nous sommes suffisamment formés et que nous disposons de recommandations du Canton qui nous aident à identifier le coronavirus.»

Il relève par contre un manque d’outillage. «Nos stocks de masques de protections sont vides. Malgré nos demandes, ni le Canton ni la Confédération ne nous en ont fourni. Il faut garder le personnel de santé en santé, c’est la pièce maîtresse dans la gestion de l’épidémie. Or, nous sommes en première ligne et exposés. Sans compter que nous pouvons nous-mêmes être vecteurs de contagion.»

Cas hospitalisés à domicile avec un suivi médical

Mardi, le Canton a précisé les nouvelles règles de prise en charge des nouveaux patients ou des suspicions de cas. Ainsi, lorsqu’une personne présente des symptômes et revient d’une zone à risques, elle subit un dépistage et si le test s’avère positif au coronavirus, il y a deux cas de figure.

Le premier: l’hospitalisation, si le patient présente des besoins de soins aigus ou s’il fait partie des catégories à risques (personnes âgées, problèmes cardiaques, autres pathologies). «C’est une évaluation au cas par cas», précise Laurent Paoliello.

Le second: en cas de symptômes légers, on peut envisager l’hospitalisation à domicile durant deux semaines dans des conditions strictes. Le patient doit éviter tout contact avec sa famille ou ses colocataires et est placé à l’isolement dans une chambre. Les gens qui habitent avec lui doivent porter un masque. Il n’y a pas de visite médicale systématique, c’est au cas par cas, mais un suivi journalier par téléphone avec un médecin référent de contact. Quels soins recevra la personne isolée chez elle? «Il n’existe pas de traitement donc on ne peut traiter que les symptômes. Soigner le rhume, donner un médicament pour faire baisser la fièvre ou contre les maux de gorge.»

Enfin, que faire si on vit seul et qu’on ne peut pas sortir faire ses courses? «On peut organiser des livraisons avec la famille, les proches, les voisins voire le service civil à déposer sur le palier.» Le porte-parole rappelle que dans la grande majorité des cas, la maladie reste bénigne, et précise que l’isolement à domicile résulte d’une évaluation au cas par cas. Enfin, il souligne que l’hospitalisation à domicile permet de «consacrer nos forces à la prise en charge des cas les plus graves, de ceux qui en ont le plus besoin, même si nous restons évidemment attentifs à l’évolution de la santé de ces patients rentrés chez eux».

En marge de la prise en charge du patient contaminé, une enquête d’entourage est menée. Les personnes susceptibles d’être infectées – parce qu’elles ont eu un contact rapproché et prolongé avec le malade – sont placées en quarantaine chez elles, avec des consignes strictes et un suivi médical par téléphone. Après les quatorze jours de quarantaine ou d’isolation, si la personne n’a plus présenté de symptômes, «elle peut revivre normalement».

Enfin, ceux qui auraient eu un contact avec le patient alors qu’il n’avait pas encore de symptômes sont informés par sécurité et doivent prêter attention à l’évolution de leur santé. «On peut leur demander de prendre leur température régulièrement et d’alerter en cas de symptômes.» A.T.