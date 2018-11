Le département de Pierre Maudet reste sous tension

Il y a trois mois, dans la foulée de la révélation de son voyage à Abu Dhabi, Pierre Maudet perdait la présidence du Conseil d’État et devait couper tout rapport hiérarchique avec la police.

Officiellement, c’est fait. Mais concrètement, le magistrat PLR travaille toujours sur des dossiers concernant directement la police, comme celui de sa caisse de pension. Il reste aussi membre du comité de direction de l’école de Savatan (VS/VD), chargée de former les nouveaux agents. Or les plaies ouvertes avec le personnel de police, suite aux votations sur la loi sur la police ou sur le rattrapage salarial, restent à vif et compte tenu des circonstances l’autorité du magistrat est contestée.

La preuve avec ce courrier du 1er novembre de l’Union du personnel du corps de police (UPCP) et du Syndicat de la police judiciaire. Envoyé au gouvernement, il réclame le retrait du dossier de la Caisse de la police au Département de la sécurité «pour des motifs (…) tenant aussi bien de la cohérence de la mise en œuvre des décisions de votre Collège, que des règles générales en matière de récusation des autorités administratives».

Chère caisse de la police

C’est que le dossier est brûlant, puisque les prestations de la caisse de la police doivent être abaissées. Après de difficiles négociations internes qui ont quand même débouché sur un consensus entre les représentants des employés et de l’employeur, le nouveau plan de prestation a été transmis au Conseil d’État. Mais ce dernier l’a retoqué. Motif: la caisse ne proposerait ni de passer en primauté de cotisation, ni d’augmenter l’âge de la retraite des affiliés.

Les rapports de confiance sont si ténus que Pierre Maudet fait l’objet de toutes les suspicions. Pour les syndicats, le magistrat n’aurait pas développé devant ses collègues du Conseil d’État les propositions de la caisse, ni mentionné le consensus établi. Le refus du plan ne découlerait donc pas de la volonté du Collège.

Qu’en est-il? «Le Conseil d’État disposait de tous les éléments dès lors que le SPJ les a envoyés au Conseil d’État in corpore», assure Pierre Maudet. Bon. Sauf que sa présentation n’a pas laissé de vifs souvenirs à ses collègues que nous avons contactés. Du coup, les syndicats n’en démordent pas: «Nous espérons sincèrement que Monsieur Maudet a présenté en détail au Conseil d’État le nouveau plan. Le simple fait que ce doute soit permis est insupportable et justifie la récusation du magistrat», réagit le président du SPJ, Frédéric Mulmann, dont les membres ont voté il y a plusieurs mois une motion de défiance envers leur ex-magistrat de tutelle.

Le cas Savatan

Les tensions entre les syndicats et le conseiller d’État empoisonnent la caisse de pension depuis longtemps. La «Tribune de Genève» a appris qu’au début de 2017, une plainte avait été déposée par les représentants des employés auprès de l’Autorité de surveillance des fondations (Afsip) à l’encontre de Bruno Giovanola, alors secrétaire général de Pierre Maudet et membre du comité de la caisse. Reproche: une supposée violation de la loi sur la caisse de prévoyance par le représentant de l’employeur. En mars 2018, l’Afsip a coupé la poire en deux. Elle a rejeté la plainte, mais rappelé l’importance du respect des procédures et prié dorénavant le comité de «veiller à faire respecter son autonomie et son indépendance vis-à-vis de l’État employeur»…

Le cas de la caserne de police de Savatan offre un autre exemple des difficultés liées à la réorganisation de l’État. Promoteur de cette école commune à Genève, Vaud et Valais, Pierre Maudet siège au sein de son conseil de direction (Codir) en compagnie de… la cheffe de la police genevoise, Monica Bonfanti. De quoi mettre à mal «le périmètre d’étanchéité afin de préserver la confiance» que le Conseil d’État avait annoncé mettre en place le 13 septembre entre Pierre Maudet et la police? L’élu conteste: «La réorganisation du Conseil d’État est une décision provisoire dont l’intention était de ne pas empiéter sur l’enquête du Ministère Public. Le fait de siéger au Codir en tant que responsable du Département de la sécurité ne contrevient pas au déroulement de l’enquête.»

Rien n’est figé

Certes. Sauf que récemment, «Le Matin Dimanche» rendait publique une action de protestation des aspirants genevois confrontés à une révision à la baisse des conditions d’embauche au sein de la police. Ils ont mandaté Me Romain Jordan pour réclamer des explications au gouvernement. Difficile d’imaginer que le sujet ne soit pas abordé au sein de la direction de l’école.

La question de fond maintenant: le Conseil d’État est-il est allé assez loin dans le redécoupage du dossier de la sécurité? Pierre Maudet relève que «les institutions fonctionnent et que le collège travaille en toute sérénité». Mauro Poggia, responsable des relations avec la police, botte en touche: «Ce n’est pas figé. Il n’est évidemment pas exclu que les choses puissent évoluer en fonction de faits nouveaux.» Il semble bien que la plupart des dossiers évoqués ci-dessus n’ont pas été considérés lors de la redistribution des cartes du 13 septembre.

Le temps passant, une clarification risque bien de s’imposer. En attendant, c’est sur la demande de récusation de Pierre Maudet dans le dossier de la Caisse de la police que le Conseil d’État va devoir se prononcer.

(TDG)