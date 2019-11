Le déclassement aux Crêts est menacé

Ce sera oui ou non, mais de très peu. En fin de journée, le changement de zone du périmètre des Crêts au Petit-Saconnex étaient refusé par 114 voix d’écart (50,06% des voix) par les citoyens du canton. Mais en début d’après-midi, c’était l’inverse! Le recomptage demandé par la Chancellerie clarifiera certainement la situation de cette parcelle située à environ 100 mètres à l’arrière du café du Soleil et passant par l’église Jean-XXIII et la maison de paroisse attenante. Actuellement, ce terrain abrite un immeuble de deux étages sur rez et quelques villas. Le Canton, soutenu par la Ville, souhaitait pouvoir y construire 200 logements.

Quel que soit le résultat final, le vote marque une évolution rapide de l’opinion. Elle est nette en Ville de Genève. En mars 2018, saisis par un référendum municipal, les citoyens de la Ville acceptaient largement le déclassement de la parcelle par 60.06% des voix. Seul, l’arrondissement des Crêts, le refusaient à 75,46%. Dimanche, il étai rejoint par onze autres arrondissements sur les 17 que compte la Ville, tous ceux de la rive droite et les trois secteurs populaires de la rive gauche: Jonction, Acacias et Cluse-Roseraie.

Parmi les référendaire, la joie est palpable: «Je savais depuis deux semaines que ce serait très, très chaud, explique Jean Hertzschuch, président de Sauvegarde Genève. Mais jamais comme ça.» Sur l’ensemble du canton, de nombreuses communes suivent la Ville sur un axe allant de Genthod à Chancy, avec une prise sur la rive gauche de Gy à Puplinge. Chêne-Bourg, Onex et Confignon refusent aussi, tandis que sur la rive droite Dardagny, Vernier et Versoix soutiennent le déclassement.

Reste une question de fond: selon les Autorités, le lieu, bien desservi par les transports publics et situé à côté de nombreuses infrastructures, était idéal pour une densification. Que faire alors? Remettre l’ouvrage sur le métier, mais autrement, explique en substance Jean Hertzschuch: «La population des quartiers doit être associée aux projets et les personnes travaillant sur la concertation devraient être nommées par l’Etat avec l’accord des associations, comme le réclame la convention d’Aarhus.» Le conseiller d’Etat Serge Dal Busco évoque pour sa part la nécessité de travailler sur la qualité des projets. «Mais renoncer à la densité en zone urbaine n’a pas de sens, si on veut éviter de construire en zone agricole.