Le débit de l'Arve atteint le premier seuil d'alerte

Comme le lait sur le feu. Telle est l’expression qui convient le mieux. En cette journée d’intempéries, le Service d’incendie et de secours (SIS) a placé l’Arve sous haute surveillance. «On contrôle les mesures de niveau de tous les cours d’eau du canton. Tous ont un niveau élevé. Mais c’est l’Arve qui nous inquiète le plus», signale le commandant du SIS, Nicolas Schumacher. À 19 h 20, le débit de la rivière transfrontalière atteint 499,15 m3/seconde, dépassant ainsi le premier seuil d’alerte, soit 490 m3/s. Des mesures complémentaires à celles mises en place durant la journée, telle que la préparation de sacs de sables, vont être prises.

Plus tôt dans la journée, «nous avons engagé du personnel du SIS chargé de faire le tour des ponts. Ils évacuent les SDF qui vivent à proximité des berges ainsi que les éventuels promeneurs», stipule le commandant. Par mesure de sécurité, les passages piétonniers conduisant aux bords de l’Arve ont été fermés. Tout comme la passerelle de la Jonction. «L’Arve charrie des arbres entiers, des troncs ainsi que des particules de bois de gros volumes», décrit Nicolas Schumacher.

Pluies et fonte des neiges

En cette fin de journée, une séance se tient au centre opérationnel du SIS aux côtés notamment des services de la Direction générale de l’eau et du service du Génie civil de la Ville de Genève. De plus, le SIS est en contact permanent avec la cellule de crise mise en place en Haute-Savoie. Pour cause, l’Arve prend sa source dans le massif du Mont-Blanc, traverse les contrées voisines avant de venir terminer sa course dans le Rhône, à la Jonction.

Ce qui se passe en amont a donc une forte influence sur la situation genevoise. Comme le confirme Alexandre Wisard, directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche. «Deux phénomènes entrent en ligne de compte: les précipitations et le redoux. L’Arve venant du Mont-Blanc, la fonte des neiges vient s’additionner au volume des pluies.» Et de souligner: «La crue est assez impressionnante. Mais elle n’a rien à voir pour le moment avec les 905 m3/s qui avaient été atteints lors des crues de mai 2015.»

Routes coupées en Haute-Savoie

La Haute-Savoie est d’ailleurs placée en «vigilance orange pluie-inondation/avalanches». À 17 h 30, la préfecture de Haute-Savoie indiquait qu’au cours des douze dernières heures, les précipitations s’étaient élevées en moyenne à 10 à 20 mm en plaine et entre 50 et 60 mm en montagne. «La pluviométrie a été particulièrement intense dans le secteur du Giffre et la vallée de Thônes», selon les services de l’État.

La route départementale (RD902) entre Taninges et les Gets est fermée suite à un éboulement. Le contournement est obligatoire par Thonon. La circulation (RD1508) est aussi coupée entre Faverges et Ugine. L’accès par la France à la commune de Vallorcine et au hameau du Tour reste impossible en raison de la fermeture du col et du tunnel des Montets. Enfin, une centaine de personnes du hameau de l’Etelley (entre Morillon et Samoëns) ont été évacuées sur la commune de Samoëns par mesure de précaution, stipule la préfecture.

Depuis le début de la matinée, les pompiers de Haute-Savoie ont procédé à 380 interventions, principalement dans les secteurs de Taninges, Samoëns, Cluses et Thônes. Enfin, Météo France prévoit une diminution des précipitations dans la nuit de jeudi à vendredi. Et le risque avalanche redescendra au niveau 3 (marqué) sur une échelle de 5 au-dessus de 2100 mètres, vendredi. (TDG)