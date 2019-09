Le dealer d'ecstasy et de cocaïne fournissait Genève

Un réseau d'approvisionnement en cocaïne et ecstasy du milieu de la nuit à Genève a été démantelé par les policiers français et suisses en coopération. «Les agents ont repéré vendredi à la frontière de Mon-idée, à Ambilly, une voiture qui passait la frontière après plusieurs hésitations.», rapporte le «Dauphiné Libéré» sur son site internet. La patrouille franco-suisse décidait alors de contrôler le véhicule et ses deux occupants. Le conducteur refusait d'obtempérer et prenait la fuite en direction d'Annemasse. Une course-poursuite s’est alors engagée jusqu’au centre-ville où les deux hommes abandonnaient leur véhicule avant de se faire rattraper.

Dans une sacoche abandonnée par l’un des deux hommes, les policiers trouvaient 500 grammes de cocaïne. Dans la voiture, ils saisissaient 55 sachets d’ecstasy et des emballages de doses de cocaïne. Suite à une perquisition au domicile du conducteur à Nangy (Haute-Savoie), 350 sachets d'ecstasy étaient également trouvés. Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux hommes inondaient le milieu de la nuit de Genève de ses substances stupéfiantes.

«Le chauffeur, son passager d’origine sénégalaise et sa compagne ont été présentés le 15 septembre au Parquet de Thonon-les-Bains. Les deux hommes ont été écroués, en attendant leur jugement début octobre au tribunal correction de Thonon. La compagne a été laissée libre sous contrôle judiciaire», conclut le «Dauphiné Libéré»