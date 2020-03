Le coronavirus freine l’appétit des Genevois

«Les gens ne vont plus au spectacle, plus au foot, plus au hockey, mais ils continuent à aller au restaurant.» C’est du moins ce que ressentent Ernesto et Deborah dans leur fief thaïlandais du Nyamuk, situé dans le quartier de Plainpalais. À en croire ce sympathique duo de restaurateurs, le coronavirus n’a pas coupé l’appétit des Genevois.

À deux pas de là, le patron du Cocott’café est encore plus positif: «Chez nous, on a nettement plus de monde à midi. Les entreprises interdisent à leurs collaborateurs de voyager, alors ils mangent dans leur quartier.»

La réalité est évidemment plus complexe. Voisin de ces deux restaurants, le responsable de L’Échalote tient un tout autre discours: «Les gens ne parlent que du coronavirus et ont peur des contacts. Résultat: on souffre d’une vraie baisse de fréquentation.»

«Plus aucun client»

Président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, Laurent Terlinchamp constate «une baisse généralisée depuis les mesures annoncées par le Conseil fédéral il y a une semaine. Les établissements qui souffrent le plus sont ceux dont la clientèle était liée aux manifestations annulées, comme le Salon de l’auto. Des cafés n’ont plus aucun client, surtout le soir. Beaucoup de personnes préfèrent rester à la maison. La situation est catastrophique dans les restaurants asiatiques car les gens pensent que la nourriture provient de Chine. Dans certains hôtels, le taux d’occupation a chuté, passant de 90% à 25%.»

«Vous, les médias, qui jouez un rôle crucial, merci de rassurer la population, encourage le patron de L’Échalote. On n’attrape pas de virus dans une assiette.» Nous, les médias, ne pouvons que rappeler les règles de santé publique; elles ne bannissent pas les restaurants, mais conseillent de rester chez soi en cas de difficultés respiratoires, de toux et de fièvre. Un principe d’éloignement social plein de bon sens pour sa propre santé et pour préserver la population la plus sensible aux effets du Covid-19, notamment les personnes âgées.

«On doit faire confiance aux experts et suivre les mesures préconisées, approuve Tommy Byrne, l’un des deux chefs du fameux Lion d’or à Cologny. Ici, à Genève, on est exceptionnellement gâtés et on a de la peine à admettre les secousses. Les autorités ont été courageuses d’annuler le Salon de l’auto, même si cette décision est lourde de conséquences pour nous les restaurateurs et tout le secteur économique en général.» Le Lion d’or n’échappe pas «à cette chaîne de la tristesse. C’est surtout la clientèle étrangère qui fait défaut, celle que nous envoient traditionnellement les palaces genevois, observe son chef. Heureusement, nos clients locaux nous restent fidèles. Je comprends l’inquiétude des gens, j’en vois beaucoup qui ne touchent plus au buffet lors d’événements. Il faut certes de la rigueur pour limiter la propagation de cette épidémie, mais la population doit puiser dans sa force intérieure pour la surpasser.» Autre grand de la cuisine genevoise, Philippe Chevrier note que c’est davantage l’hôtel du Domaine de Châteauvieux qui souffre de l’annulation des grands rendez-vous annuels, tels les Salons de l’auto et de l’horlogerie ou le Festival international du film sur les droits humains que son restaurant: «Nous avons heureusement nos fidèles! Plus de trente ans d’activité, ça aide.»

Surtout le soir

C’est surtout le soir que la fréquentation est en berne. Ainsi la trattoria Duchessa, près de la place Neuve, compte sur ses visiteurs de midi et sur des plats à emporter pour surmonter cette sale passe. «Nous sommes inquiets pour le futur. Nous vivons presque au jour le jour. Les gens ont peur de sortir», résume Blaise Gumy, directeur du Café du Centre et du restaurant Au Pied de Cochon, deux établissements réputés du centre-ville. Une diminution de 50% a été constatée durant toute la semaine, notamment en raison de l’annulation du Salon de l’auto. Le constat est similaire à la brasserie des Halles de l’Île, un lieu qui se prête bien à des manifestations le soir en raison du vaste espace qu’il offre. «Nous estimons la baisse à 20% à midi. Le soir? C’est vide. Et une vingtaine de grands événements ont été annulés», se désole Stéphanie, l’une des gérantes de ce lieu festif.

Les gérants des cafés et restaurants genevois prient pour que les habitués et la clientèle locale ne les lâchent pas ce week-end: «Il ne faudrait pas que cela dure.» Dans certains établissements, on renonce aux extras, on supprime les heures supplémentaires et on demande à certains collaborateurs de prendre des vacances. Faute d’extras, des employés doivent alors assurer leurs tâches, qui sont parfois les plus pénibles ou répétitives, à l’exemple de la plonge ou du nettoyage des casseroles. Les livreurs de linge et de nappes travaillent, eux aussi, au ralenti.