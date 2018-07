Le congélateur fait feu de tout bois

De prime abord, le bâtiment qui trône à l’entrée du village d’Avully est banal. Un rectangle de béton posé sur la place Charles-Duchemin. Une plaque nous rappelle que cet Avulliote fut conseiller d’État durant deux législatures, de 1957 à 1965. La bâtisse date de cette époque: 1964. Lorsqu’on en franchit le seuil, le bruit sourd d’un compresseur envahit immédiatement l’espace. Et passé un petit sas, un souffle glacial accueille le visiteur. Car ici, la température chute à -22 degrés!

Cette bizarrerie porte un nom: congélateur collectif. «À notre connaissance, c’est le dernier du genre à Genève», glisse Pierre Zaugg, secrétaire et membre fondateur de la société CongelAvully, présidée par Nicole Brun. «Autrefois Soral, Aire-la-Ville, Satigny, Perly ou Russin avaient le leur, relève le trésorier, Albert Schmid. Ils ont fermé petit à petit, notamment par manque de volontaires pour s’en occuper, parce que ça ne rapporte rien.» De fait, il s’agit plutôt d’un service à la population, assuré par les bénévoles de CongelAvully qui ont repris le flambeau en 1982 à l’initiative de trois conseillers communaux. «Il y avait alors une forte concurrence, car la banque Raiffeisen voulait récupérer le lieu pour en faire une succursale», sourit Pierre Zaugg.

Comment ça marche? Jetons un coup d’œil à l’intérieur du local de congélation. Où s’alignent des rangées de casiers fermés à clé. «Il y en a 118 au total, de trois volumes différents, soit 100, 200 et 300 litres, détaille le secrétaire de CongelAvully. Ils sont tous à louer, le prix variant selon la contenance, respectivement 40, 75 et 100 francs par an.» Plus de 90% sont déjà occupés, mais il en reste encore une dizaine de 100 litres à disposition. Avis aux amateurs.

Et que va-t-on y entreposer? Tout ce qui mérite d’être congelé, évidemment. Dans les rangées apparaissent haricots, petits pois, côtes de bœuf, côtelettes de porc et autres articles de boucherie, mais aussi des fruits rouges ainsi que des boîtes en plastique dont le contenu demeure caché. «Des gens y gardent des sauces, des desserts… relève Pierre Zaugg. La seule chose que nous exigeons, c’est que tout soit bien emballé. Les organisateurs de la Fête des promotions, du 1er Août ou du Gena Festival peuvent aussi y stocker des sacs de glace.»

Mais qui loue ces casiers, alors qu’avoir un congélateur à domicile est assez courant aujourd’hui? «L’avantage est qu’on peut y entreposer de grandes quantités. Cela n’intéresse pas seulement des gens de la région. Parmi nos 108 membres, 55 sont d’Avully. Sinon, on a plusieurs habitants de la ville qui sont sociétaires des jardins familiaux de La Touvière, en contrebas du village. Plutôt que de tout stocker chez eux, ils profitent de mettre leurs produits ici en partant.» Pierre Zaugg renchérit: «Chaque locataire ayant sa clé, il peut venir 24 heures sur 24. Par ailleurs, si un communier a son congélateur qui tombe en panne, il peut stocker ses denrées ici en attendant la réparation ou le remplacement de son appareil.»

La panne, elle guette aussi le congélateur collectif, non? «Bien sûr, mais c’est très rare et nous avons mis en place un système d’alarme, rassure Pierre Zaugg. Dès que la température remonte à -15 degrés, un klaxon se met en marche et, parallèlement, des bénévoles de l’association ainsi qu’une entreprise spécialisée sont reliés à l’alarme via leur téléphone portable. Nous intervenons donc très rapidement.» (TDG)