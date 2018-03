Le comptable mandaté par la grande mosquée dort en prison

Le comptable mandaté depuis des années par la Fondation culturelle islamique de Genève (FCIG), laquelle chapeaute la mosquée du Petit-Saconnex, se trouve en prison, a appris la Tribune de Genève. Le Suisse est impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent issu du trafic de cocaïne. Rien à voir avec les nombreux problèmes de gestion financière et juridique de l’institution découverts par une autorité cantonale de surveillance (notre édition du 15 août 2017). Mais c’est un coup dur pour une fondation déjà ébranlée, actuellement en pleine mutation.

Tout commence par un contrôle à l’aéroport de Genève, en janvier de l’année passée. Lors du passage des bagages aux rayons X pour des raisons de sécurité, on découvre, à l’intérieur de l’un d’eux, des liasses de billets d’euros et de francs cachées dans des haut-parleurs. Une trouvaille rarissime pour une somme faramineuse: près de 300 000 francs au total! De l’argent non déclaré, aux origines douteuses.

Saisis par les douanes, les billets sont alors analysés à Berne. Résultat: ils comportent des traces non négligeables de cocaïne. Le porteur de la valise, un résident français qui devait se rendre en Guinée, affirme que cette somme ne lui appartient pas. Il est laissé libre.

Accusations contestées

À la suite d’une dénonciation par le Service des douanes, la justice genevoise entre en jeu. Un an plus tard, à la mi-février, un garagiste lié au porteur de la valise est interpellé et placé en détention provisoire pour blanchiment d’argent et faux dans les titres. Prévenu des mêmes infractions, un proche est soupçonné d’avoir voulu récupérer 50 000 francs en réalisant une fausse reconnaissance de dette. Son profil surprend: il s’agit du patron d’une fiduciaire genevoise, par ailleurs prestataire de services de la grande mosquée.

Les deux protagonistes contestent les charges retenues contre eux. Ils affirment avoir collaboré dans le cadre d’une activité d’achat de véhicules en Suisse et de revente en Afrique. Le premier prévenu assure que la fiduciaire genevoise lui avait prêté de l’argent à cet effet. À la suite de la saisie des 300 000 francs, il a même formellement réclamé aux Douanes la restitution des fonds. Me Daniel Meyer, avocat du garagiste, se refuse à tout commentaire.

Aucune preuve du prêt

Même ligne de défense adoptée par le patron de la fiduciaire. Lui aussi a écrit aux Douanes, mais pour faire valoir ses droits de créancier. Problème, le comptable n’a aucune preuve du montant prêté.

Son avocat, Me Simon Ntah, reste confiant: «À mes yeux, aucune problématique de blanchiment d’argent ne peut être retenue le concernant. La question relève de l’existence d’un prêt ou pas dans le cadre d’une activité commerciale de vente de voitures.» Et de souligner que «cette affaire est complètement étrangère à la gestion de la mosquée du Petit-Saconnex». Contacté, le Ministère public ne s’exprime pas sur l’affaire. (TDG)