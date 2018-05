Le collège Calvin ouvre sa cour au public pour un midi écolo

Ce jeudi, le Collège Calvin se met au vert. Entre 11 h 30 et 13 h 15, des élèves organisent dans la cour un événement ouvert au public à l’occasion de la Semaine européenne du développement durable. Sur la quinzaine de stands, de l’informatif et de l’insolite.

Exemples en vrac: des élèves partageront leur savoir-faire sur les cosmétiques home made et vendront leurs produits au profit de Terre des hommes. D’autres se concentrent sur la valorisation de déchets – quand les épluchures se transforment en chips – et distribueront des ptites poubelles vertes en rappelant le ba-ba du compost. Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, un stand proposera même une dégustation de produits périmés, mais pas avariés!, tout à fait comestibles malgré une date d’expiration dépassée.

Et encore: un hôtel à insecte sera installé dans la cour, et des élèves expliqueront comment recycler les vêtements pour en faire des emballages cadeaux, à la place des rouleaux de papier. Enfin, on pourra déguster des produits locaux grillés au barbecue, «assaisonnés avec les herbes aromatiques de notre potager!» précise Bastien Birbaum, enseignant de biologie et co-organisateur de l’événement. «Nous collaborons également avec la cafétéria. Dès aujourd’hui, les plats à l’emporter ne seront plus servis dans des contenants en plastique mais dans des tupperwares consignés.»

Avec ce midi vert, Bastien Birbaum et sa collègue Saskia Collet ont voulu que les élèves puissent être acteurs. «Le développement durable fait partie du plan d’étude, l’écologie est abordée dans le programme de biologie, explique le maître. Nous voulions aller plus loin que la théorie et offrir du concret aux élèves, présenter des solutions et pas seulement des problèmes.» Durant six semaines, six classes de jeunes de 17 à 18 ans se sont investies dans le projet. «Les élèves ont d’abord effectué des recherches sur une problématique choisie, rédigé un article puis construit un stand avec des animations. Nous avons choisi d’ouvrir l’événement au public pour contribuer à faire évoluer les mentalités.»

Quelques invités se joindront à l’événement dont Gwendolyn Cano, membre de l’équipe de réalisation du documentaire Demain Genève, ainsi qu’un apiculteur et l’association Terrasses sans frontières pour une démonstration de végétalisation de toits. (TDG)