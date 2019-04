Le clocheton de Saint-François s'est envolé comme une fleur

La fin est anticlimatique, comme on dit. Après des heures de travail et de nombreuses péripéties, le clocheton de Saint-François, sorte de capsule Soyouz de trois tonnes, atterrit doucement sur le sol à deux pas de la cure de la rue des Voisins. Les lumières des spots s'éteignent, les outils sont rangés, les professionnels se dispersent. C'est l'épilogue d'une intervention délicate du Service d'incendie et de secours, qui aura duré toute la journée de jeudi.

Pour comprendre pourquoi un morceau de clocher qui côtoyait le ciel se retrouve se retrouve sur le sol, il faut remonter plus avant. Tout est parti de la bourrasque qui a balayé Genève mercredi. Glissant derrière la colline de Champel, contournant les HUG, elle s'est engouffrée dans les échafaudages de l'église de la paroisse catholique de Saint-François. La même mésaventure se serait déjà déroulée il y a quelques mois, mais sans gravité alors.

Cette fois, malheureusement, le vent a tiré l'ossature de fer accolée aux murs du bâtiment de 1904 en cours de rénovation. Jeudi matin, les tailleurs de pierre et les ouvriers qui ouvrent le chantier s'aperçoivent qu'elle a fragilisé ou cassé trois des sept colonnes qui soutiennent le clocheton au sommet du beffroi. Il faut agir. Le temps presse, un nouvel épisode venteux est attendu dans l'après-midi ou dans la soirée.

Peur du bouchon de champagne

Le SIS est sur place rapidement. Les habitants de la cure et de l'immeuble adjacent à l'église de l'autre côté de la petite place doivent quitter leur domicile. La vingtaine de personnes concernées ignore qu'elle ne ne pourra revenir chez elle qu'après 21 heures.

C'est que ce n'est pas si simple de déposer un clocheton de trois tonnes, qui couronne une structure qui en pèse une dizaine en tout, juchée à 45 mètres! Deux énormes grues sont mobilisées. Vers 16h, l'arrivée de la plus grande bloque la circulation sur boulevard de la Cluse. Pendant ce temps, du côté du SIS, on choisit la méthode d'intervention. On prévoit d'enserrer les colonnes avec des sangles. Entre chacune, les pompiers fixent des cales en bois, des carrelets, pour éviter des dégâts supplémentaires. Des câbles sont fixés. On espère détacher la coupole des colonnes.

Vers 19h, tout est prêt. Alors que les premières gouttes de pluie commencent à tomber, la grue tente de soulever le clocheton. La pression augmente. On annonce deux tonnes, trois tonnes, quatre tonnes. À six tonnes, le commandant Schumacher ordonne l'arrêt. On craint un effet en «bouchon de champagne», autrement dit que la structure soit arrachée et saute vers la ciel avant de retomber mettant le bras de la grue à rude épreuve. Une réunion de crise s'organise dans la rue. La décision est prise de scier les colonnes à la disqueuse. Peu après, des gerbes d'étincelles jaillissent dans le ciel obscur.

Mais en fait, ne serait-il pas temps de manger? Cela tombe bien, le SSO (soutien sanitaire et opérationnel), autrement dit la roulante du SIS, se plante au bout de la rue Jean-Violette. Pizzas, cafés, mouvements de troupes, pluie fine et froide, une odeur de cours de répétition flotte un instant sur les lieux. Au début de la rue, une âme en peine, s'égosille en discours comminatoires où revient le nom de Jésus et de Notre-Dame.

Un chapiteau tombe

À 22h15, les colonnes sont sciées. Mais lorsque la grue recommence à tirer le clocheton, un chapiteau de 80 kilos se détache et s'écrase quelque part sur les échafaudages. Les travaux s'arrêtent à nouveau. En réalité l'édicule obstiné semble avoir tiré là sa dernière cartouche. Après un ultime réajustement, il s'élève enfin dans le ciel. Puis c'est la dépose. En haut du bâtiment, il reste à s'occuper des colonnes désormais orphelines.

(TDG)