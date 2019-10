Le chômage toujours à un bas niveau à Genève en septembre

Avec 3,8% en septembre, le taux de chômage cantonal est resté fixé obstinément au niveau qui est le sien depuis juin. S’il continue sur sa lancée, 2019 sera une des meilleures années depuis… 1991.

Car pour l’instant, la moyenne entre janvier et septembre s’établit à 4% «seulement». C’est tout de même le meilleur chiffre depuis 18 ans, un record facilité, il est vrai, par un changement de méthode de calcul intervenu en mars 2018. Malgré ces bons chiffres, Genève reste le canton le plus touché par le chômage au niveau suisse. Nos voisins de Vaud et Neuchâtel sont encore un demi-pourcent en dessous de nous, et ne parlons pas de la Suisse alémanique! La moyenne nationale, elle s’établit à 2,1%.

Derrière les pourcentages, il y a des gens: 9486 personnes étaient inscrites au chômage en septembre et 14 101 étaient inscrites comme demandeurs d’emploi, une catégorie plus large formée par toutes les personnes inscrites à un ORP et cherchant un emploi.