Le chassé-croisé de la police du lac pendant les feux d'artifice

Accélérant subitement, la vedette de la police fend l’eau en éclairant l’obscurité de son gyrophare bleu. En quelques instants, elle coupe la route à une embarcation qui se dirige dans la nuit vers le port des Eaux-Vives. «La rade est fermée», lance, planté à la proue du bateau, le gendarme André Duport aux occupants du petit hors-bord. «Vous n’avez pas encore le droit de passer.» Le pilote du hors-bord s’exécute docilement: «On ne savait pas», s’excuse-t-il, avant de rebrousser chemin.

Au loin, on aperçoit plusieurs vedettes de la police, des pompiers ou des sauveteurs qui arraisonnent d’autres plaisanciers pressés de retourner à terre. Ce chassé-croisé débute à peine dissipé l’écho de la dernière fusée du grand feu d’artifice des Fêtes de Genève, samedi soir. Une quinzaine de bateaux monte la garde dans la rade. Leur mission: empêcher l’armada de voiliers et autres embarcations venues admirer le spectacle d’envahir la rade avant que les artificiers n’aient fini de désamorcer les éventuelles fusées qui ne seraient pas parties. Il y a de tout, du gros yacht de luxe au petit zodiac surchargé comme un boat people. L’appointé Stephen Hide estime cette flotille à environ 500 bateaux, alignés au large comme pour le départ du Bol d’Or. «Les premiers sont arrivés dès le matin pour avoir les meilleures places», souligne-t-il.

Périmètre bouclé depuis 13 heures

Depuis 13 heures, toute navigation privée est interdite dans la rade et les plaisanciers qui ne sont pas amarrés dans un port sont cantonnés à cette zone entre la Perle du Lac et le Port Noir, délimitée par des bouées lumineuses. Cette année, la limite de sécurité a dû être repoussée plus loin que d’habitude, parce que les fusées tirées depuis la grande barge ancrée au coeur de la rade sont plus puissantes que jamais.

L’effectif complet de la brigade de la navigation, soit treize agents, est sur le pied de guerre, assisté par le Service d’incendie et de secours (SIS) et la Société Internationale de Sauvetage du Léman (SISL). Le Service de sécurité de l’aéroport (SSA) est aussi présent avec des plongeurs prêts à repêcher les spectateurs qui auraient le malheur de tomber à l’eau. Un dispositif est également prévu pour parer à toute éventualité d’attentat terroriste.

Ambiance bon enfant

Stephen Hide et André Duport, eux, sont sur le pont depuis 16h. «L’ambiance est très bon enfant», confie l’appointé Hide, en patrouillant en début de soirée. Sur les bateaux de plaisance, la fête bat son plein. Apéro, grillades ou fondue: les spectateurs lacustres profitent d’un temps radieux. Certains ont même organisé une disco sur leur yacht. Les plaisanciers saluent les policiers au passage, les invitant à venir boire un coup. Invitation poliment refusée par André Duport, qui se contente de répondre: «Santé!» La vedette de police s’approche tout de même d’un yacht qui leur a fait signe. Ses occupants tendent une assiette de rôti et de tortilla, acceptée de bon coeur par les gendarmes du lac.

Il est près de 22 heures, quand on entend vaguement une voix annonçant depuis les quais que les feux d’artifice sont retardés de trente minutes. On apprendra plus tard que des bateaux non autorisés ont pénétré la zone prohibée et qu’il a fallu du temps pour les retrouver. De leur côté, nos deux gendarmes repoussent deux hommes sur un paddle, qui s’approchent un peu trop des barges de lancement des fusées. La radio grésille, communiquant les autres interventions en cours. Quelqu’un s’est cassé le pied en sautant d’un bateau. Ailleurs, un canot navigue sans lumières ni gilets de sauvetage.

Aux premières loges

Puis, le spectacle commence enfin. André Duport et Stephen Hide, s’installent sur le pont pour en profiter. Ils sont aux premières loges: «Il y a pire comme place. En plus, on est payés pour ça!», rigolent-ils, en prenant des photos avec leurs smartphones. La radio crachote: on signale un drone non autorisé dans les airs, mais difficile de savoir d’où il est télécommandé. Les fusées explosent juste au-dessus du bateau policier, faisant même trembler le pont lors du final. André Duport est un peu déçu: «On a connu mieux...» Son collègue, lui, a apprécié les nouveautés: «C’est la première fois que je vois les lance-flammes sur les jetées et d’habitude, le jet d’eau n’est allumé qu’à la fin.» Mais pas le temps de passer le spectacle en revue, il faut aller discipliner les plaisanciers. Ce n’est pas la ruée, mais certains veulent tout de même passer. Un récalcitrant intercepté un peu plus tôt retente le coup. «Pourtant, tous les propriétaires de bateaux ont été informés par courrier qu’ils ne pourraient pas regagner la rade pendant une ou deux heures après la fin des feux», relève André Duport.

Au fur et à mesure que les artificiers sécurisent les lieux, on laisse passer les bateaux. A minuit trente, le port Wilson et celui des Eaux-Vives sont à nouveau accessibles. Les plaisanciers rentrent tranquillement à quai. Les combinaisons de plongée des policiers resteront dans leurs sacs: il n’y a pas d’ancres à aller démêler cette fois. «Quand le vent tourne, il peut arriver que les ancres des bateaux des spectateurs s’emmêlent, ça fait comme une fourchette de spaghettis, explique Stephen Hide. Dans ce cas, on doit aller les couper». Mais pas ce soir. De retour à quai, on apprend qu’un bateau a réussi à pénétrer la zone des feux d’artifice pendant le spectacle, avant d’être repéré par un hélicoptère. Pas d’autre incident à signaler. A terre, la fête continue. (TDG)