Le chantier des Allières suscite une immense colère

Un crime inexcusable. C'est en substance ainsi que deux associations ont décrit vendredi, face à la presse et un public fourni, le démarrage des travaux du plan localisé de quartier (PLQ) des Allières, au-dessus de la gare des Eaux-Vives. L'émotion est vive et les mots sont durs de la part des associations Sauvegarde Genève et Contre l'enlaidissement de Genève qui ont notamment pointé les coupes claires entamées cette semaine autour de l'Hôtel centenaire du Noble Exercice de l'Arc, un bâtiment plus que centenaire voué, comme d'autres demeures voisines et une partie de la riche végétation environnante, à faire place nette pour édifier un quartier de près de 400 logements.

«Ce massacre des Allières, avec l'abattage d'arbres centenaires, est inexcusable en 2019, à l'heure du réchauffement climatique, proteste Jean Hertzschuch, de Sauvegarde Genève. On sent que le public n'accepte plus cela. Le massacre du patrimoine qui fait perdre la mémoire de Genève est également inexcusable. Il faut avoir le courage de changer les choses, on ne peut pas continuer ainsi.»

Vidéo: Marc Moulin

Une «mise à sac» monstrueuse et barbare

Contre l'enlaidissement de Genève, un groupe désormais constitué en association, rappelle s'être battu en vain, par voie de pétition et de recours en justice, pour la sauvegarde du site. En son nom, l'historienne de l'art Leïla El-Wakil dénonce «la monstruosité du passage à l'acte de la mise à sac des Allières», une «barbarie», le tout constituant une «atteinte aux droits de l'homme».

L'association dénonce le plan directeur cantonal de 2013, responsable à ses yeux d'un «développement anarchique et mortifère de la Ville et du Canton», et exige un moratoire immédiat «afin de revoir ces PLQ voraces qui assassinent notre territoire».

Trop de bureaux

L'idée d'un moratoire est reprise dans une résolution que le député MCG François Bärtschi s'apprête à déposer en urgence au Grand Conseil. L'élu était flanqué d'autres orateurs de droite, issus des Vert'libéraux ou des évangéliques. La gauche a ainsi été accusée d'avoir pris le parti du bétonnage. L'association Contre l'enlaidissement de Genève réclame par ailleurs un accès public aux nouveaux outils de modélisation en trois dimensions afin qu'un «débat démocratique sain» puisse s'emparer des enjeux urbanistiques.

À la nécessité de juguler la pénurie de logements et le trafic pendulaire en bâtissant en ville, les responsables répondent en pointant les surfaces d'activité vacantes (elles ont totalisé en juin 337'818 mètres carrés, leur plus haut niveau depuis 1985) et la perspective de bâtir 12'000 logements dans le secteur PAV en accélérant le déménagements d'entreprises.

Une visite sur place a été organisée. Elle a été suivie par plusieurs dizaines de personnes. Des engins s'activent autour du siège historique du Noble exercice de l'arc où l'on aperçoit des souches fraîchement tranchées, des troncs empilés et des feuillages épars. Plusieurs arbres du voisinage sont marqués de tâches colorées, présages de leur prochain abattage. «C'est criminel», se sont exclamés plusieurs visiteurs.

À la suite de la conférence de presse, le Noble exercice de l'arc a réagi via un communiqué. Expliquant rester propriétaire de sa parcelle aux Allières, la confrérie pluriséculaire affirme que son déménagement, nécessaire au vu de l'urbanisation du site, permettra de restaurer un autre bâtiment patrimonial à Choully.

