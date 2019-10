Le calvaire sans fin des seniors du Lignon

«Ici, c’est l’enfer.» Marie* est à bout de forces. «Toute la journée, on a le bruit», souffle cette octogénaire, assise sur son canapé, en ne parvenant pas à cacher son désarroi. L’incessant bourdonnement de la perceuse, qui s’est arrêté pour un temps, reprend de plus belle. Marie marque une pause, avant de poursuivre: «Vous voyez? C’est comme ça tous les jours.»

Des mois que cela dure. Au 50-53, avenue du Lignon, à Vernier, quelque 150 logements avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) sont en train d’être rénovés. La poussière et la saleté générées par le chantier s’immiscent à l’intérieur des appartements. Le bruit cisaille les oreilles. «Je ne sais pas comment je fais pour tenir. On devient gaga. On en a ras le bol», se plaint Marie, qui réside dans cette emblématique barre d’immeubles depuis une vingtaine d’années.

«Coups de massue»

Afin de ne pas subir les travaux, les locataires se sont vu offrir la possibilité de déménager. Mais une large majorité a décidé de rester malgré tout, en raison de son attachement au quartier. Aujourd’hui, ces personnes âgées vivent un calvaire. La plupart dépassent allègrement les 80 ans, voire les 90 ans. L’aînée vient de devenir centenaire.

Il y a un an, leur quotidien avait déjà été saccagé par une série d’incendies. Trois en une semaine. Il avait fallu quitter son appartement dans la hâte, le soir, sans rien emporter. Puis le retrouver couvert d‘une suie qui mettra des semaines à s’en aller. La nuit de Halloween, le feu avait été bouté à des fauteuils roulants entreposés dans le hall. Ces travaux, pourtant souhaités de longue date, constituent aujourd’hui le tourment de trop pour de nombreux locataires.

«Il m’est arrivé de pleurer. D’appeler une amie au secours… Parce qu’on n’en peut plus» Élise, une locataire octogénaire

Élise* est de ceux-ci. «C’est très difficile», témoigne cette vieille dame à la mise élégante et à la coiffure soignée. «Il m’est arrivé de pleurer. D’appeler une amie au secours… Parce qu’on n’en peut plus.» Elle raconte que les «coups de massue» commencent souvent dès les premières heures de la matinée. La mauvaise isolation fait que le bruit des travaux s’entend sur de nombreux étages. «Cet été, c’était infernal. Mais comme il faisait beau, on avait l’occasion de sortir, soit en ville, soit pour s’asseoir dans le jardin, en bas. Mais avec la saison hivernale qui commence, on ne peut plus rien faire. On est obligé de rester ici», appréhende-t-elle. Marie, elle, ne peut déjà plus s’enfuir avec sa voiture électrique car l’accès au grand ascenseur a dû être barré. Elle se sent «en prison».

Retours «positifs»

Comme tous ceux qui ont choisi de rester, Marie et Élise s’apprêtent à déménager dans un appartement relais au sein du même immeuble, le temps que le leur soit refait. Quand, elles l’ignorent. Elles craignent de l’apprendre «du jour au lendemain». Les locataires connaissent le trimestre où aura lieu cette rocade, mais pas le jour exact. L’information n’est transmise que deux semaines auparavant.

Pour le moment, 35 résidents (sur 115) ont déjà pu regagner leur logement rénové. Une fois rentrés chez eux, les locataires sont invités à faire un retour d’expérience lors d’un «café-croissant» à l’initiative du propriétaire, la Fondation René et Kate Bloch (FRKB). Les équipes de l’Imad (l’Institution genevoise de maintien à domicile), qui assurent au quotidien un encadrement spécifique, sont également présentes. Les retours sont «unanimement positifs» et le travail des déménageurs loué, soulignent la FRKB et l’Imad.

«Les appartements sont conçus sans barrières architecturales et les aspects ergonomiques sont repensés. Des douches remplacent les baignoires, les cuisines sont refaites, les fenêtres sont changées ainsi que les peintures», explique Monica Lopez, responsable d’équipe IEPA à l’Imad. «Les travaux ne sont jamais agréables, ni pour les locataires ni pour nos équipes, mais ils étaient indispensables», relève-t-elle.

Délais tenus

Dès lors, comment améliorer, autant que possible, le quotidien? «Des séances de concertation avec les locataires sont organisées régulièrement. Nous allons aussi réfléchir tous ensemble à des solutions et à des activités à l’extérieur durant les heures de travaux», répond Monica Lopez. Une piste consisterait justement à anticiper les horaires où les opérations s’avèrent particulièrement bruyantes en affichant chaque semaine une annonce dans l’ascenseur. «Une excellente idée», appuie le président de la FRKB, Sébastien Nicollet. La fondation a investi pas moins de 18 millions de francs pour «refaire ces logements de A à Z». «Il aurait été plus simple de vider entièrement l’immeuble, souligne-t-il. Le coût financier aurait été largement inférieur. Mais nous avons respecté le désir des locataires. J’espère sincèrement qu’ils ne le regrettent pas.»

Pour l’instant, le chantier n’accuse pas de retard. Mais la fin des travaux n’est estimée qu’en janvier 2021. Une éternité.

* Prénoms d’emprunt