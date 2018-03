Le bus TOSA reprend du service ce lundi

On oublie tout et on reprend! Le bus électrique TOSA entame son service régulier ce lundi sur la ligne 23. Ce «trolleybus sans fil» tente ainsi une nouvelle entrée en scène après sa mise en service ratée du 10 décembre, qui s’était achevée au bout d’une dépanneuse à cause d’un souci dans le refroidissement des batteries embarquées. Mais les Transports publics genevois (TPG) ont annoncé vendredi que les constructeurs Hess et ABB ont donné leur feu vert pour que le véhicule reprenne son service commercial.

Que s’est-il passé entre-temps? Les bus ont affronté une intense période de marche à blanc durant laquelle ils ont parcouru 7600 kilomètres sans passager à bord. «Si les récentes conditions hivernales ont compliqué la tâche des équipes engagées, les partenaires du projet TOSA estiment qu’un niveau de fiabilité suffisant a été atteint», écrivent les TPG. Et de révéler: des clients ont déjà été transportés jeudi et vendredi, sans annonce particulière et apparemment sans pépin, sur la ligne équipée qui va du parking P47, près de l’aéroport, aux Tours de Carouge. Le nouveau rodage a, selon les TPG, «permis de finaliser l’installation des infrastructures et d’assurer la mise en place du monitoring à distance des stations de recharge».

Trois bus TOSA entrent en service lundi alors que quatre autres, déjà en mains des TPG, sont utilisés pour l’heure à des fins de formation: 590 conducteurs doivent encore être initiés au maniement de l’engin. Cinq véhicules seront encore livrés aux TPG à la fin du mois.

Le modèle est novateur en cela qu’il est à la fois 100% électrique et de forte capacité. Assurant son autonomie grâce à des recharges rapides effectuées à certains arrêts et aux terminus, il se passe de câbles aériens tout en se satisfaisant de batteries aux poids et volume limités, réservant l’espace à ses 133 passagers.

