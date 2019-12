Le budget de la Ville adopté à une large majorité

Il règne une atmosphère particulière, samedi, lorsque le Conseil municipal se réunit pour voter le budget 2020 de la Ville de Genève. D'abord parce que l'interpellation du candidat du PLR à la mairie Simon Brandt – remis en liberté depuis – est sur toutes les lèvres. Parce qu'il s'agit aussi de l'ultime débat budgétaire de la législature et du dernier pour celle qui veille sur les finances municipales depuis 2007, la magistrate socialiste Sandrine Salerno. Ambiance particulière, enfin, parce que les partis y ont pour une fois tous trouvé leur compte, acceptant le texte à une large majorité.

Seul le Parti du Travail s'est abstenu. Pourtant, le budget est déficitaire de quelque 20 millions de francs (sur un total de 1,196 milliard de francs de charges). Il s'explique principalement par la baisse attendue des rentrées fiscales des entreprises suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier, de la RFFA. «La Ville est à un tournant, prévient le MCG Daniel Sormanni. À l'avenir, il faudra maîtriser les dépenses.» Une réserve conjoncturelle, alimentée par les excédents 2017 et 2018, permettra dans un premier temps d'éponger les pertes.

Dix postes de pompiers supplémentaires

Le projet de budget présenté à la fin de l'été affichait 29 millions de francs de déficit. Un trou qui a pu être en partie comblé grâce à l'augmentation de 10 millions de francs de la subvention cantonale pour l'entretien des routes. Ce qui a permis de dégager aux conseillers municipaux une petite marge de manœuvre.

Dès l'automne, plusieurs ajustements ont été faits en commission. Trois associations de réinsertion, menacées par la disparition du Fonds chômage, ont pu être sauvées. La baisse du centime additionnel à 45.49, défendue par le MCG l'an dernier, a été maintenue. Proposée la conseillère municipale du Parti du Travail Maria Pérez, la création de dix nouveaux postes de pompiers supplémentaires a, elle, été validée au début du mois de décembre.

La droite élargie impose sa volonté

En dépit du travail déjà accompli en commission, le marathon budgétaire aura tout de même duré une douzaine d'heures samedi. Une quarantaine d'amendements ont été déposés. Le PLR Rémy Burri a fustigé «les correctifs des mauvais perdants de la gauche». «Les citoyens ne sont pas avec nous dans les salles de commissions, Il faut qu'il comprenne les arbitrages que l'on fait», lui a rétorqué la Verte Uzma Khamis Vannini.

En fin de compte, seule une poignée d'amendements ont été acceptés. Les centres aérés bénéficieront d'un soutien renforcé (150 000 francs). La gauche n'a pu compter sur le soutien du PDC que dans de rares cas de figure: pour la nouvelle subvention à l'association Viol Secours (100 000 francs) ou pour la hausse de celle octroyée à l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes (de 50 000 à 100 000 francs).

Mais par ailleurs, et comme ce fut souvent le cas au cours des cinq dernières années, la droite élargie (PDC, PLR, UDC et MCG) a imposé sa volonté. Attaqués par la gauche, la Cicad et l'Association suisse des sous-officiers conservent leur aide financière. L'enveloppe dévolue à la solidarité internationale augmente légèrement (500 000 francs) mais n'atteint pas l'objectif fixé à 0,7% du budget par le Conseil administratif. Post Tenebras Rock (PTR) a dû se résoudre à voir sa subvention amputée de près d'un quart (75 000 francs), tandis que le fonds de soutien pour l'urgence climatique, défendu par le Vert Alfonso Gomez, attendra.

La petite enfance parmi les priorités

Concocté par un Exécutif à majorité de gauche, le budget 2020 prévoit également la création de 110 nouvelles places de crèche, le renforcement du système de contrôle interne, les moyens nécessaire pour l'ouverture de la Nouvelle Comédie et la pérennisation de l'hébergement à l'année des sans-abri, inespérée en début de législature. «Un budget progressiste, qui maintient les prestations», se félicite la socialiste Christina Kitsos.

L'ombre de Simon Brandt aura plané tout au long des débats. Viendra? Viendra pas? Auditionné par le Procureur général samedi encore, l'élu PLR est arrivé juste à temps pour voter les délibérations finales, sous les applaudissements d'une partie de la droite. Mais trop tard pour sauver l'augmentation de la subvention au Refuge de Darwyn, une association qui vient en aide aux chevaux maltraités, qu'il avait fait passer en commission. Et que la gauche, bien aidée par le PDC, s'est empressée de retoquer en son absence. Mais pour Simon Brandt, l'essentiel était ailleurs.